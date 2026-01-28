AKTUELNO

Zadruga

Plače kao kiša: Anastasija pokušava da izmisli Borinu manu, Mina joj očitala lekciju u par poteza (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ne zna gde udara!

Anastasija Brčić došla je uplakala kod Mine Vrbaški, pa je sa njom porazgovarala o Bori Santani.

- Mene je Bora sinoć izvređao, a Bora je stajao kao pi*ka! Nikad više neću biti sa njim - rekla je Anastasija.

Foto: TV Pink Printscreen

- Kako da reaguje, šta si ti danas radila sa Urošem? Tebe Uroš iz*ebe kao budalu i onda ti je Bora kriv. Ti si pijana! - pitala je Mina.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja sam njemu od početka branila da se druži sa Urošem - rekla je Anastasija.

- Kvarna si kao šupalj zub - vikala je Mina.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić

