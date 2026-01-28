SEĆAŠ SE SAMO ONOGA ŠTO TI ODGOVARA: Anastasija tvrdi da se ne seća ljubljenja sa Muratom, on je poklopio jednom rečenicom (VIDEO)

Nerealno!
Nakon Milene Kačavende, Toša je razgovarao sa Muratom i Anastasijom Brčić o njihovom poljupcu.
- Meni svi govori da smo se mi ljubili, ja se toga ne sećam - rekla je Anastasija i sve vreme se smejala.
- Kako se ne sećaš - upitao je Toša.
- Murate, jesmo li se mi ljubili - upitala je Anastasija.
- Desilo se to, ali mora ona da priča sa Borom - rekao je Murat.
- Ja sam sa Borom završila pre toga, on me ne zanima - rekla je Anastasija.
- Ti se sećaš samo onoga što ti odgovara - rekao je Toša.
Autor: N.B.