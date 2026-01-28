AKTUELNO

Zadruga

OZBILJNA JE ŽENA, NIJE ZA KR*S VARIJANTU! Miki progovorio o flertu sa Kačavendom, ona negirala emocije, pa Janjuš dao svoj sud: ONI SU TOLIKO BLISKI... (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Da li kriju svoje emocije!

Naredni koji su bili gosti voditeljskog para Filipa Đukića i Bore Santane bili su Milena Kačavenda i Miki Dudić, učesnici čiji odnos nakon žurke koja se sinoć održala u Eliti, intrigira javnost.

Foto: TV Pink Printscreen

- Milena, imaš pitanje od Janjuša: Kad bi znala da će se Anđelo promeniti, da li bi sa njim ušla u ozbiljnu vezu?'' - pročitao je Bora.

- Ja sam vrtić zatvorila davnih dana. Ne dolazi u obzir - kazala je Milena.

- Miki, da li te Milena dopada? - upitao je Bora.

- Ona je veoma privlačna žena. Ozbiljna je žena, nije za šalu nikakvu, nije za kre* varijantu. Meni je sinoć bilo lepo pored nje, kokektirali smo sve u skladu sa lepim ponašanjem. Ostalo je na tome - kazao je Miki.

Foto: TV Pink Printscreen

- Mi smo se top proveli - dodala je Milena.

- Ipak se ja družim sa Janjušem, pristrasniji sam prema njemu, ne bih se ja petljao - rekao je Miki.

- Miki i ja se družimo. Sviđa mi se kakav je sada, na početku nisam neko lepo mišljenje o njemu - kazala je Milena.

- Ovo je haos sa odgovorima. Samo luda osoba ne vidi privlačnost među njima. Toliko nerealno odgovaraju na ova pitanja, da ja ne mogu da verujem. Oni su toliko bliski...pogledajte njihov osmeh na licu - istakao je Janjuš.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: S.Z.

