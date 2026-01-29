AKTUELNO

UBEĐENA DA NE MOGU BEZ NJE: Aneli otkrila sve o provociranju bivših, Asmin otkrio da ga juri kao nikada (VIDEO)

Šok!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditelj Milan Miloševićč je pročitao naredno putanje za Aneli:

- Kada će ti postati jasno da bivšima nisi ni na mapi?

- Možda i nisam, ali ja mislim da jesam - rekla je Aneli.

- Ona je mene jurila i sve vreme me prozivala. Nije htela da me pusti na miru, pokušava da dokaže nešto što nije istina, a jurila me sve vreme - rejkao je Asmin.

- Ja se pola stvari ne sećam od sinoć, ali vidim da je tu. Mi smo svi bežali od nje - rekao je Janjuš.

- Anita ti si konstanto provocirala Aneli, zvala si Lukicu, i to nije bio problem, a sada kada Aneli to radi to je problme? - glasilo je pitanje za Anitu.

- Ja sam imala povratnu rekaciju, a ona nema. Luka i ja smo se gledali sve vreme - rekla je Anita.

- Mi smo se gledali sve vreme, i meni je to prijalo, a to sa Aneli je meni bila gotova priča - rekao je Luka.

- Oni su meni nebitni, ne gledam ih, to su ološi - rekla je Aneli.

- Anita se mešala Aneli u vezu i njoj sada smeta kada je komentarišu, a oni se međusobno gledaju, a Luka je budaletina ssamo juri kadar. - rekao je Mića.

