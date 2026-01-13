Meni to Aneli nikada ne bi uradila, tvrdim: Asmin zauzeo Terzinu stranu i urnisao Milicu, Uroš skočio da je brani (VIDEO)

Voditelj Milan Milošević dao je reč Asminu Durdžiću, kako bi prokomentarisao to što je Milica Veličković izbacila iz crkve Terzu na dan krštenja njegove ćerke.

- Nije mi bilo dobro, video sam i na Terzi koliko je čekao taj dan. Ja sam u sličnoj situaciji, ali ja znam da meni to Aneli nikada ne bi uradila, da dođem u džamiju zbog Nore. Ja nikada nisam čuo da neko izbaci oca iz crkve, ja sam ponosan na njega što je bio toliko stabilan. Nije Sofija problem, problem je bila i Mina sigurno, pa bila je i Slađa Poršelina. Milica je pokazala sada kolika je nemajka, ona je već pokazala da je jeftina riba. Ja bih Sofiji dao savet kao drug, Sofija ima pravo da komentariše njen postupak, ali ti nju ne smeš da vređaš. Ja bih voleo da sam kao Terza, da ne vređam Aneli, Terza iskomentariše, nikad nije uvredio Milicu i onda ti ustaneš i zgaziš sve što je on uradio i rekao. Klekne, moli, ode u crkvu i izbace ga iz crkve, on ne sme da moli za dete - rekao je Asmin.

- Ona žena monstrum nije, ona je najstrašnije ponižena - dobacio je Stanić.

- Ti prvi ne voliš svoju majku, svog oca, ona je žena monstrum i svi koji su rekli Terzi: "Ma*š iz crkve" su monstrumi - rekao je Asmin.

- Naravno da je trebala da ga istera, ja je uvek podržavam. Ona je ostavljena na katastrofalan način, dok je bila trudna, iskorišćena, na tabletama dok je gledala Terzu kako se je*e sa Sofijom. Žena je sama iznela trudnoću, sama izašla iz porodilišta, sama odgajila tu dete, dok je on sve pare trošio na ku*vu, Milica mi je pokazivala poruke gde ju je nazivao dr*ljetinom, gde ga je molila da dođe po dete. Ti Majo nemaš pravo da komentarišeš, ti se je*eš za Novu godinu, ti si kao Sofija ista, videli smo šta si kačila kada se Aleksandra Nikolić porodila. Se*e mi se od tebe i branjenja ljubavnica. Ideš da praviš rijaliti u crkvi, m*š, ološu jedan! Niti se ponudio da da pare da se organizuje Barbarin rođendan, niti da brine o bebi, nego se saama borila za svoje dete - rekao je Uroš.

Autor: Nikola Žugić