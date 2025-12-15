Neka me je zgazio i ponizio, bar je iskreno: Aneli sjigurna u to da bi joj se vratile emocije prema Asminu, kada bi provodili malo više vremena (VIDEO)

Šok!

Nakon odgledanog priloga u kom je prikazan haos i karambol Luke VUjovića i Aneli Ahmić, voditelj Darko Tanasijević u Šiša baru porazgovarao je sa Ahmićevom.

- Šta bi ono juče između tebe i Luke?! Opšti karambol. Koliku količinu gneva izazove u tebi - pitao je Darko.

- To je bila situacija na anketi, počeo je Dači da priča kako sam ja to napravila sa Asminom, kako bi ja bila sa Janjušem, kako bi on mene mogao da vrati za dve minute...Znala sam da priča o meni, meni je samo presvrnulo, došla sam u pab. Kako sam pravila tortilju, držala sam majonez i tako je ispalo. Neka pošalje Biljana dve kile majoneza, trebaće nam. Ponaša se kao da ima 19 godina. Muškarci iz zatvora izađu kao muškarčine, a on se ponaša kao degenerik koji nikada nije video žensko, nema grama mozga. On više ne zna gde udara, prijatelju skida devojku, provodi sa Anitom 24 sata - rekla je Aneli.

- Rekao ti je: "Idi širi noge Asminu" - rekao je Darko.

- Juče ono što je rekao, to je njegovo mišljenje...Time sam htela da kažem da mu nikada nisam verovala. Na dan veridbe kada me je verio, nisam mu verovala. On mene kada je verio, ja sam bila u šoku zaista. Ja sam njega zaista zavolela, on je meni pričao ono što ja želim da čujem. On je meni stalno pričao i obećavao taj miran život. Na primer, par dana pre mog rođendana, ja sam videla, slutilo je na to da će on mene veriti, a zašto sam bila iznenađena?! Ja sam videla da njemu podrška piše: "Kada ćeš je veriti?", da oni vrše pritisak, nadala sam se da se to neće desiti za rođendan, jer sam ja njemu rekla da to ne bih volela da bude pred kamerama. Ja sam htela da to bude intimno, jer bi mi izgledalo iskrenije. Znam da me je zavoleo, ali me nikada nije iskreno voleo, da gleda samo u mene i ni u koga drugoga - rekla je Aneli.

- Šta ti govori ženska intuicija kada je u pitanju Asmin - pitao je Darko.

- Ja ti još uvek ne mogu odgonetnuti šta je to između nas dvoje. Kada god ga pogledam, imam potrebu da pričam sa njim. Malo pre mi se obraća, ja ga ignorišem, ali bih opet da pričam sa njim. Nešto postoji tu, ne znam šta, ali da postoji neka vrsta emocije između nas, postoji, ali ne mogu da kažem da bi se pomirila sa njim. Ja sa Lukom nisam srećna, a što se tiče Asmina, to nešto postoji, ne znam šta. On da provodi vreme sa mnom, postoji mogućnost da bi uspeo da me vrati - rekla je Aneli, pa je nastavila:

- Što se tiče Biljane, ista je kao on. Asmin ne radi ništa na silu, njega ne povode ni pitanja ni ništa, nego radi kako oseća. Ja više cenim to, pa me makar zgazio i ponizio, nego lažnju ljubav. Ja imam emociju prema tom čoveku još uvek, teško mi je što sam ga povredila, a opet to što sam napravila, dalo mi je sliku kompletnu o Luki i vidim njegovo ponašanje - rekla je ona.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić