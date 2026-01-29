Takmičari šokirani saznanjem: Janjuš obelodanio Anelino čuvanje Majinog pramena kose, Dačo pomislio da je u pitanju VRAČANJE! (VIDEO)

Neverica!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditelj Milan Milošević pročitao je pitanje za Anitu i Minu.

Vi nešto pričate o druženju Aneli i Maje, a vaše druženje šta ćemo s tim?

- Ja sam ušla ovde i spontano se desilo da spustimo loptu i da se zbližimo. Ona je iznela istinu za neke stvari i ne mogu da se ljutim. Nakon ovoga nikad više nećemo sestid a pričamo. NJih dve su na sudu devet godina i ovo je mnogo realnije od onog druženja tamo - rekla je Anita.

- Njihovo druženje ima veću težinu, naše nema toliku. JA sam htela da pružim šansu da vidim da li je drugačija, ali nije i naš odnos je završen - rekla je Mina.

- Mi jesmo na sudu, ali je naš odnos spontano počeo - rekla je Maja.

- Mi se nećemo družiti više, izdala sam ja nju, a i ona mene. Nema smisla družiti se - rekla je Anita.

- Ja nikad ne bih pričala ovde ljudima o nekim ljdima koji nemaju veze sa rijalitijem - rekla je Mina.

- Meni je Mina druženjem sa Anitom dokazala da nije to uradila zbog mene nego zbog rijalitija - rekla je Matora.

Aneli, što si Toši donela pramen Majine kose?

- Ja sam izvadila i pokazala pramen kose, a Tiša me iskulirao. Našla sam to u džepu - rekla je Aneli.

- Bio sam šokiran. Majinu kosu drži u džepu i ne kontam šta je poenta tome - rekao je Janjuš.

- Možda vrača nešto - rekao je Dačo.

- Ne zanima me, ja sa Tošom ne razgovaram i nemam posla sa njim. Moje obećanje nije ispunjeno - rekla je Maja.

Autor: A.Anđić