Reže rečima! Lepi Mića dao sve od sebe da zaštiti Aneli od povezivanja sa Karićem, pa udario na Anitinu navodu aferu sa Reljom: Ne nasedam na polovne informacije (VIDEO)

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditelj Milan Milošević pročitao je pitanje za Draganu Stojančević.

Ko je bolji u vođenju ljubavi Janjuš, Matora ili Šebez kom si psa poklonila?

- Ne želim da komentarišem, sve što je bilo pre nje, bilo je. Poklonila sam mu psa - rekla je Dragana.

- Bila sam sa devojkom koja se bavila drugim stvarima. Znala sam za kuče i da su bili u vezi. Bitno mi je samo da me ne laže u oči. S obzirom da znam nemam nikakav problem - rekla je Matora.

Mićo, toliko se boriš da dokažeš da je Anita bila sa Lukom, a kad je bilo da je Aneli bila sa Karićem ćutao si kao zaliven.

- Ne verujem da je bila sa Karićem! Ovde su njene direktne poruke za nekoga spolja. Nikakav dokaz nemam da je Aneli bila sa Stefanom, a kao pametan čovek imam da je ona bila sa Reljom. Ja sam tada rekao: "Luka ne možeš da budeš prijatelj Stefanu", rekao sam da ne verujem u njihovo prijateljstvo. Oni su se kleli u prijateljstvo. Ovde imam milion razloga da kažem da! Ja ne nasedam na polovne informacije - rekao je Mića.

- Aneli je imala nervni slom kad je spomenuto to za Stefana - rekao je Luka.

- On je primetio da njegova verenica previše pažnje posvećuje Stefanu. Za nju sam se samo borio da ne bude lezbejka - rekao je Mića.

Autor: A.Anđić