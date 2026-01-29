Au!
U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditelj Milan Milošević pročitao je pitanje za Draganu Stojančević.
Ko je bolji u vođenju ljubavi Janjuš, Matora ili Šebez kom si psa poklonila?
- Ne želim da komentarišem, sve što je bilo pre nje, bilo je. Poklonila sam mu psa - rekla je Dragana.
- Bila sam sa devojkom koja se bavila drugim stvarima. Znala sam za kuče i da su bili u vezi. Bitno mi je samo da me ne laže u oči. S obzirom da znam nemam nikakav problem - rekla je Matora.
Mićo, toliko se boriš da dokažeš da je Anita bila sa Lukom, a kad je bilo da je Aneli bila sa Karićem ćutao si kao zaliven.
- Ne verujem da je bila sa Karićem! Ovde su njene direktne poruke za nekoga spolja. Nikakav dokaz nemam da je Aneli bila sa Stefanom, a kao pametan čovek imam da je ona bila sa Reljom. Ja sam tada rekao: "Luka ne možeš da budeš prijatelj Stefanu", rekao sam da ne verujem u njihovo prijateljstvo. Oni su se kleli u prijateljstvo. Ovde imam milion razloga da kažem da! Ja ne nasedam na polovne informacije - rekao je Mića.
- Aneli je imala nervni slom kad je spomenuto to za Stefana - rekao je Luka.
- On je primetio da njegova verenica previše pažnje posvećuje Stefanu. Za nju sam se samo borio da ne bude lezbejka - rekao je Mića.
Autor: A.Anđić