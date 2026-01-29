AKTUELNO

Zadruga

NEMAŠ DOVOLJNO KOŽE?! Vanja otkrila učesnicima da je PONOVO KORIGOVALA ZADNJICU, oni šokirani! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

To im je tema broj jedan.

Nakon što su se probudili zagrljeni u izolaciji, Luka Vujović i Anita Stanojlović došli su kod Vanje Živić, te su joj se rugali.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ti si nama ustvari učinila što si nas poslala u izolaciju - rekao je Luka.

- Nisam ni htela da vam naudim - pravdala se Vanja koja je u izolaciju za potrčke postavila Luku i Aneli, a Anita im se pridružila.

- Jesi, ali mi smo se odvojili od ukućana, spavamo zajedno - rekao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Vi ste perfect match - rekla je Vanja.

Potom je Vanja otkrila kako je išla na korekciju zadnjice, te ju je smanjila jer nije mogla da joj zaraste.

- Nemaš dovoljno kože da se razvuče - konstatovao je Luka.

- Sad ima isto d*pe kao što je i imala, da sam znala možda bih te i sprečila - rekla je Kačavenda.

Autor: R.L.

