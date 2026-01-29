MERI SE SVAKI POGLED I POSTUPAK: Anita pokušava na sve načine da dokaže da veruje Luki, on postao veća papuča nego ikad i šokirao izjavom! (VIDEO)

Šok!

Naredno pitanje u emisiji ''Pitanja gledalaca'' postavljeno je Aniti Stanojlović.

- Anita, zbog čega si isterala Luku kada je bio Anelin nastup i terala ga na cigaru i zabranila mu komunikaciju sa Majom? - glasilo je pitanje.

- Ja njemu verujem u potpunosti, iskreno. Uradila sam to jer se ovde sve meri, učesnici sve zameraju i nije lako meni da slušam kako učesnici sve to komentarišu - kazala je Anita.

- Meni je sve to slatko. Nema tu nekih loših stvari - kazao je Luka.

- Mislim da su svi krivi kad uđu u odnos sa Anitom, jer znaju kakva je ona. Nema pravo niko da kaže kako se iznenadio - rekla je Matora.

- Poznat si majstor spinovanja, te si Anđela želeo da na vedeš da pljuje Aneli, kako bi prao Anitu. Za nije činjenica da ako je tebi Anita najbolja, njemu treba da bude Aneli? - glasilo je pitanje.

- Ja znam šta je govorio on za nju kakva je, kad je u pitanju veze, video je da Aneli ide i poliva Asmina i mene, doživeo bi deset puta gore od Aneli nego što si ikad od Anite - kazao je Luka.

Autor: S.Z.