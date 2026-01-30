Svađe sa njom su mi DVA DINARA! Maja nagazila Boginju, neće više da joj dozvoli JEDNU STVAR! (VIDEO)

Smatra da joj se "nakačila".

Nakon neviđenog haosa Jovane Tomić Matore i Bore Santane, nastavljene su nominacije Odabranih. Sledeća na redu da nominuje bila je Maja Marinković.

- Nominovaću Boginju jer je provalila da može da pliva uz moje ime. Oni su za mene sekundarni igrači, moraju još mnogo i mnogo soli da pojedu ovde. Nemam animozitet ni ostrašćenost, za razliku od nje. Ali ne volim da se svađam sa njom jer su to svađe od dva dinara, klasično mi se nakačila, nominovaću je jer je sujetna, ljubomorna i pokvarena osoba - rekla je Maja.

- Nominovaću Terzu, reči koje mi je izgovorio su monstruozna, da mi neko sahranjuje majku i preti - rekao je Uroš.

Autor: R.L.