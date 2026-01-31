SPREMNA I NJEMU DA OKRENE LEĐA?! Anđelo skrenuo Aneli pažnju o težini njenih optužni na Asminov račun, ona digla glas, pa mu ODRBUSILA! (VIDEO)

Šok!

Anđelo Ranković dobio je reč od voditelja Darka Tanasijevića u emisiji ''Pitanja novinara'' kako bi dao svoj sud o raspravi Asmina Durdžića i Aneli Ahmić.

- Anđelo, možeš li da kažeš zbog čeg a si pravio grimase dok je Aneli izlagala, zbog čega? - upitao je Darko.

- Rekao sam Aneli da ne može na izlaže na način na koji je ona navikla. Verujem da su jedno drugom kroz život svašta rekli, ali ipak, neka granica može da postoji. Ne može da kaže da je on pokušao da tokom vožnje da naudi Nori i njoj, samo zato što je on rekao nešto tokom rasprave. Mogao je i čak da kaže to tokom te vožnje, ali ne sme da ga naziva ubicom. Pravio sam grimase jer mi je sve to što sam čuo previše, da ne lažem. Aneli mora da zna kako zvuče stvari koje ona izgovara - rekao je Anđelo.

- Ja sam rekla kako stvari stoje i kako je bilo. Rekla sam onako kako jeste - dodala je Aneli.

- Da li ste vi bezbedno stigli u vaš stan? - upitao je Anđelo.

- Da - odgovorila je Aneli.

- Da li je moja sestra gurnula Hanu, da li

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: S.Z.