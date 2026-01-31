AKTUELNO

Zadruga

TI SI JEDNA BOLESNICA KOJA TREBA DA SE LEČI! Dača nazvao Aneli kontradiktornom, pa izrazio GAĐENJE prema njenoj želji da Asmina zavije u crno! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Haos!

Dača Virijević otkrio je u emisiji ''Pitanja novinara'' kako gleda na sukob Asmina Durdžića i Aneli Ahmić.

Foto: TV Pink Printscreen

- Dačo, kako gledaš na situaciju između Aneli i Asmina? - upitao je Darko.

- Što se tiče odnosa sa njenom bratom Ajlinom, moram da kažem da laže da su u dobrom odnosu jer joj se ne poklapaju neke izjave. Što se tiče ovoga što je rekla da je Asmin hteo da usmrti Noru i nju i zakuca se tokom vožne u zid, u to nikako ne mogu da poverujem. Da poverujem ženi koja je izmislila da je Asmin tražio da mu gura di*do tokom se*sa u du*e?! Aneli, tebi niko ne može da veruje i ono što pričaš. Asmunu iskreno verujem, jer je on večeras priznao i da je prevario Aneli kad su išli na svadbu. Aneli je bila ta koja je govorila da je Asmin bio najbolji otac i da ga je Stanija pokvarila. Kako sad neka nova priča, kako? Bolest um mora biti neko da kaže da je nečiji otac izjavio da njegov sin ima intiman čin sa ćerkom. Aneli, bolesnice. Ti si jedna bolesnica koja treba da se leči - kazao je Dača.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: S.Z.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Domaći

TI SI MONSTRUM, A TATA TI JE PEDOFIL! Aneli nastavlja da ređa jezive uvrede za Asmina i Mustafu! (VIDEO)

Zadruga

Pokušavaš da je ogadiš ljudima: Aneli se ostrvila na Terzu zbog ponašanja prema Milici, pa Gastoz dodatno opleo po njemu: Ti si primer kako ne treba d

Zadruga

RAT NE JENJAVA! Anđelo nazvao Milenu cinkarom, ona mu bez ustezanja odgovorila: DEČKO, TI SI BOLESTAN! (VIDEO)

Domaći

Ti si ljudsko zlo: Ša iskazao najdublje gađenje prema Urošu, pa ga nazvao lažnom žrtvom! (VIDEO)

Zadruga

TI SI DEGRADIRAO SEBE: Matora skinula rukavice, pa poručila Asminu da se zbog odnosa sa Aneli u potpunosti SROZAO! (VIDEO)

Zadruga

'TI NISI MAJKA, TI SI OLOŠ!' Janjuš ne prestaje da BLJUJE vatru po Aneli, nazvao je najvećom LJIGOM, Marinković urnisao Anđelu: Mislio sam da si BOLJI