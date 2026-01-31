TI SI JEDNA BOLESNICA KOJA TREBA DA SE LEČI! Dača nazvao Aneli kontradiktornom, pa izrazio GAĐENJE prema njenoj želji da Asmina zavije u crno! (VIDEO)

Haos!

Dača Virijević otkrio je u emisiji ''Pitanja novinara'' kako gleda na sukob Asmina Durdžića i Aneli Ahmić.

- Dačo, kako gledaš na situaciju između Aneli i Asmina? - upitao je Darko.

- Što se tiče odnosa sa njenom bratom Ajlinom, moram da kažem da laže da su u dobrom odnosu jer joj se ne poklapaju neke izjave. Što se tiče ovoga što je rekla da je Asmin hteo da usmrti Noru i nju i zakuca se tokom vožne u zid, u to nikako ne mogu da poverujem. Da poverujem ženi koja je izmislila da je Asmin tražio da mu gura di*do tokom se*sa u du*e?! Aneli, tebi niko ne može da veruje i ono što pričaš. Asmunu iskreno verujem, jer je on večeras priznao i da je prevario Aneli kad su išli na svadbu. Aneli je bila ta koja je govorila da je Asmin bio najbolji otac i da ga je Stanija pokvarila. Kako sad neka nova priča, kako? Bolest um mora biti neko da kaže da je nečiji otac izjavio da njegov sin ima intiman čin sa ćerkom. Aneli, bolesnice. Ti si jedna bolesnica koja treba da se leči - kazao je Dača.

Autor: S.Z.