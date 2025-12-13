TI SI DEGRADIRAO SEBE: Matora skinula rukavice, pa poručila Asminu da se zbog odnosa sa Aneli u potpunosti SROZAO! (VIDEO)

Haos!

U toku ankete, došlo je do rasprave između Jovane Tomić Matore i Asmina Durdžića.

- Moram samo da se obratim ljudima koji govore da sam ja lažov i da sam se pogubio da sam iznad svih njih, videćemo ko je ispravan - rekao je Asmin.

- To ćemo tek da vidimo. Zaigrao si se - dodao je Ivan.

- Sinoć si rekao da si se igrao sa svima i da si lagao za Staniju, to si ti rekao. Govorio si da ti se uveliko izgubila emocija. Znaš li šta je blam? Ne mislim da voliš Aneli, već da se vodiš ku*cem, ali i time si degradio sebe. Aneli se osoba se us*ala tebi i tvojoj porodici u život, a želeo si da budeš sa njom, samo da bi dokazao da možeš da je imaš - kazala je Matora.

- A ja sam tebe uvredio, pa pričaš ovako? - upitao je Asmin.

- Jesi, jer govoriš kako si ti iznad svih nas, a nisi jer samo toneš duboko - istakla je Matora.

Autor: S.Z.