OBJAVILA MU HLADAN RAT: Aneli Ahmić poručila Luki da će ga navući na TANAK LED zbog Anite: IZIGRAO SI ME! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Tokom ankete za najpakosniju osobu u Eliti došlo je do žestokog verbalnog okršaja između Aneli Ahmić i Luke Vujovića.

Foto: TV Pink Printscreen

- Aneli je najgora osoba, koja je juče pokušala Luku da okarakteriše kao najgoru osobu. On je dečko koji treba sa Anitom da bude, da se okrene drugim stvarima, jer je Aneli najgora osoba - rekao je Terza.

- Bajo, šalji poklone - kazao je Luka i seo pored Anite.

- Evo, kako se ponaša Luka sad. Pokazuje da sam imala pravo da budem tužna - rekla je Aneli.

- A ne plačeš jer sam te tu*ao, kako si rekla? Ružnu reč nisam rekao - kazao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ti si jedna varalica - kazala je Aneli.

-Ti treba da budeš srećna jer si me se oslobodila, ako sam najgori - kazao je Luka.

- Ne, ja ću da te navlačim, jer si me izigrao - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.  

Autor: S.Z.

