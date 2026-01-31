AKTUELNO

Zadruga

REKLA, PA POREKLA! Anita uključila centrifugu i poništila sve izrečeno Luki, daje sve od sebe da dokaže da mu veruje u potpunosti! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Da li ipak nije sasvim sigurna i njegove namere?!

Darko Tanasijević dao je reč Aniti Stanojlović u emisiji ''Pitanja novinara'', kako bi prokomentarisala njene trzavice u vezi sa Lukom Vujovićem.

Foto: TV Pink Printscreen

- Aneli, kakav je osećaj biti u vezi sa osobom kojoj ne veruješ? - upitao je Darko.

- Ne mogu da kažem da mu ne verujem, ali kada se posvađam sa njim, u stanju sam da svašta izgovorim, takva sam. On je juče meni rekao da sam ja folirant. Znam da on tako ne misli, samo je to trenutak kada jedno drugom svašta kažemo. Nikada nisam videla da je pogledao Maju ili Aneli dok je sa mnom. - kazala je Anita.

- Šta očekuješ od njega kada je njegov odnos sa Majom u pitanju, kako da se distancira od njega da bi otklonio sve tvoje sumje? - upitao je Darko.

- Ne treba on od nje da se distancira, nego kada ljudi ovde tvrde da je gleda da jasno i glasno nešto kaže da sam ja samo najvažnija. On treba da bude drčniji prema Maji, da joj stvi do znanja da mu se ne dopada više - kazala je Anita.

Foto: TV Pink Printscreen

- Kada ti je Luka rekao da ga ne ceniš dovoljno, ti si rekla ''nijedan dečko se ovako loše nije ponašao prema meni''. Koji njegovi postupci te najviše nerviraju? - upitao je Darko.

- Nije baš tako da je najgori, ali sam mu zamerila to što me je vređao nakon što sam ga udarila. Ne mogu da kažem da nemam nikakvo poverenje u Luku, ali mi smeta kad krene da se smeje, ja ja plačem - kazala je Anita.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: S.Z.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

DEBELO ZAGAZILI U SREDU: Maja daje sve od sebe da dokaže kako nije UTORAK DEVOJKA, ne pušta Filipa da predahne nakon vrele akcije! (VIDEO)

Zadruga

DAJE SVE OD SEBE DA MU SE PRIBLIŽI: Aleksandra pronašla način kako da se ušlihta Milovanu! (VIDEO)

Zadruga

Rekla, pa porekla: Anita munjevitom brzinom uletela u Đukićev krevet, nikad brže popila priču da nije utorak devojka! (VIDEO)

Zadruga

Daje sve od sebe da dokaže ravnodušnost: Gruja uporno ubeđuje cimere da ga Saškina preljuba nije zabolela! (VIDEO)

Zadruga

Daje sve od sebe da dokaže ispravnost: Ena uložila zadnji atom snage u ubeđivanje cimera da je ispravna i iskrena prema Peji! (VIDEO)

Zadruga

NA KORAK DO POMIRENJA: Luka daje sve od sebe da povrati Anitino poverenje i uvuče joj se pod kožu! (VIDEO)