REKLA, PA POREKLA! Anita uključila centrifugu i poništila sve izrečeno Luki, daje sve od sebe da dokaže da mu veruje u potpunosti! (VIDEO)

Da li ipak nije sasvim sigurna i njegove namere?!

Darko Tanasijević dao je reč Aniti Stanojlović u emisiji ''Pitanja novinara'', kako bi prokomentarisala njene trzavice u vezi sa Lukom Vujovićem.

- Aneli, kakav je osećaj biti u vezi sa osobom kojoj ne veruješ? - upitao je Darko.

- Ne mogu da kažem da mu ne verujem, ali kada se posvađam sa njim, u stanju sam da svašta izgovorim, takva sam. On je juče meni rekao da sam ja folirant. Znam da on tako ne misli, samo je to trenutak kada jedno drugom svašta kažemo. Nikada nisam videla da je pogledao Maju ili Aneli dok je sa mnom. - kazala je Anita.

- Šta očekuješ od njega kada je njegov odnos sa Majom u pitanju, kako da se distancira od njega da bi otklonio sve tvoje sumje? - upitao je Darko.

- Ne treba on od nje da se distancira, nego kada ljudi ovde tvrde da je gleda da jasno i glasno nešto kaže da sam ja samo najvažnija. On treba da bude drčniji prema Maji, da joj stvi do znanja da mu se ne dopada više - kazala je Anita.

- Kada ti je Luka rekao da ga ne ceniš dovoljno, ti si rekla ''nijedan dečko se ovako loše nije ponašao prema meni''. Koji njegovi postupci te najviše nerviraju? - upitao je Darko.

- Nije baš tako da je najgori, ali sam mu zamerila to što me je vređao nakon što sam ga udarila. Ne mogu da kažem da nemam nikakvo poverenje u Luku, ali mi smeta kad krene da se smeje, ja ja plačem - kazala je Anita.

Autor: S.Z.