POKAZALA SAM ŽENSTVENIJU STRANU: Milena progovorila o svom odnosu sa Mikijem, evo da li sebe vidi pored njega! (VIDEO)

Stavila sve karte na sto!

Predstavnik Red portala, Jovan Ilić - Joca novinar započeo je temu u emisiji ''Pitanja novinara'' koja se ticala odnosa Milene Kačavende i Mikija Dudića.

- Milena, zbog čega prikrivaš svoje emocije prema Mikiju? - upitao je Joca.

- U utorak su ljudi imali priliku da vide neku moju ženstveniju stranu. Što se mene tiče, ja nemam nikakve emocije prema njemu, zaista - kazala je Milena.

- Kako ste sada dobri, a na početku ste se vrešali? - upitao je Joca.

- Stojim pri tome da me nije bez razloga nekada vređao, odnosno da su pojedini učesnici vršili pritisak na njega. Mic po mic, desilo se to da smo pronašli zajednički jezik. Što se tiče našeg odnosa, da li je bilo tokom žurke neke hemije među nama, ja to ne znam, mislim da tu nema ničega, ali šta znam - rekla je Milena.

- Šta je značila njegova izjava da nisi žena za ''idi mi, dođi mi, već ozbiljna žena'' Da li je time želeo time da izraz emocije ali ih i sakrije? - upitao je Joca.

- Odrasla sam žena, ljubav ne tražim. Ja sam svesna žena. Mene generalno muškarci gledaju kao ozbiljnu ženu. Meni treba partner, ne se*s, kola, garderoba...ne. Ne želim decu da upoznam sa nekim ko će odjednom da nestane iz mog života. Sebi greške ne dopuštam - kazala je Milena.

Joca je potom pozvao Mikija kako bi prodiskutovali na ovu temu.

Autor: S.Z.