AKTUELNO

Zadruga

POKAZALA SAM ŽENSTVENIJU STRANU: Milena progovorila o svom odnosu sa Mikijem, evo da li sebe vidi pored njega! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Stavila sve karte na sto!

Predstavnik Red portala, Jovan Ilić - Joca novinar započeo je temu u emisiji ''Pitanja novinara'' koja se ticala odnosa Milene Kačavende i Mikija Dudića.

Foto: TV Pink Printscreen

- Milena, zbog čega prikrivaš svoje emocije prema Mikiju? - upitao je Joca.

- U utorak su ljudi imali priliku da vide neku moju ženstveniju stranu. Što se mene tiče, ja nemam nikakve emocije prema njemu, zaista - kazala je Milena.

- Kako ste sada dobri, a na početku ste se vrešali? - upitao je Joca.

- Stojim pri tome da me nije bez razloga nekada vređao, odnosno da su pojedini učesnici vršili pritisak na njega. Mic po mic, desilo se to da smo pronašli zajednički jezik. Što se tiče našeg odnosa, da li je bilo tokom žurke neke hemije među nama, ja to ne znam, mislim da tu nema ničega, ali šta znam - rekla je Milena.

Foto: TV Pink Printscreen

- Šta je značila njegova izjava da nisi žena za ''idi mi, dođi mi, već ozbiljna žena'' Da li je time želeo time da izraz emocije ali ih i sakrije? - upitao je Joca.

- Odrasla sam žena, ljubav ne tražim. Ja sam svesna žena. Mene generalno muškarci gledaju kao ozbiljnu ženu. Meni treba partner, ne se*s, kola, garderoba...ne. Ne želim decu da upoznam sa nekim ko će odjednom da nestane iz mog života. Sebi greške ne dopuštam - kazala je Milena.

Joca je potom pozvao Mikija kako bi prodiskutovali na ovu temu.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: S.Z.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Domaći

PORED NJEGA SAM SE OSETILA KAO KRALJICA! Aneli Ahmić izdvojila OVOG bivšeg momka kao NAJPAŽLJIVIJEG, pa sa Asminom obrisala pod: Bila sam mu trofej za

Zadruga

Istrošila sam se, pogodilo me je sve: Ena otkrila kako se oseća zbog emotivnog RASKOLA sa Pejom, pa priznala da ipak želi da porazgovaraju o svom odno

Zadruga

DOPADAM SE ASMINU: Maja progovorila o odnosu sa Durdžićem, otkrila na kakvoj je ralaciji sa Filipom, pa žestoko oplela po Teodori i Bebici! (VIDEO)

Domaći

KAD POMISLIM NA STARU SEBE, DOĐE MI DA SE NAŠAMARAM: Anabela progovorila o prošlosti, nastupima sa Gagijem Đoganijem, pa najavila novu pesmu sa OVIM k

Zadruga

JANJUŠU NEĆE BITI LAKO: Dušica progovorila o svom temperamentu, priznala cimerkama da ume BURNO da odreaguje! (VIDEO)

Domaći

Otkrila da li staje na ludi kamen: Milena progovorila o odlasku u salon venčanica, pa se osvrnula na skupoceni prsten koji krasi njenu ruku! (VIDEO)