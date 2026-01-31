Totalna promena ploče: Luka od najvećeg pljuvača Milene Kačavende posto njen dežurni uvlakač! (VIDEO)

Šok!

Takmičari "Elite" danas su dobili zadatak od Velikog šefa da glasaju za tri osobe koje imaju najlošiji uticaj na druge.

- Hana ima loš uticaj na Neria. On je pao psihički, vidimo kako se Nerio oseća. Ti mu prebacuješ neke stvari koje su se dešavale spolja. Treba da budeš uz njega. Druga osoba je Uroš Stanić. On utiče na sve ljude loše, na svoje prijatelje, pa evo i što se tiče situacije Bora i Anastasija. On sve voli da zavadi i voli da se meša. Treća osoba neka bude Ilija Pečenica - govorio je Terza.

- Ja bih na prvo mesto stavila Lepog Miću. On usmerava učesnike kako on misli da je najbolje, a to ne bude tako. Imamo priliku da vidimo kako brani Aneli kad je u pravu i kad nije, kao i prošle sezone mene. On ima loš uticaj na ljude koji su na njegovoj strani stola jer nemaju dobre savete. Na drugom mestu je Bora. On je u sukobu sa 70% kuće i prezentuje nešto što je jako loše. On ima ispada na nedeljnom nivou. Psovke i reči koje koriste mu nisu potebne, kao ni odnos sa Anastasijom. Ja sam rekla da je i ona kriva u tom odnosu. Na trećem mestu Uroš - pričala je Sofija.

- Filip utorkom loše utiče na devojke, ali kad se zvekeću one imaju osmeh. Tako da neću njega da navedem nego ću osobe koje izazovu nešto u nekome drugom. Milena Kačavenda jako loše utiče na muškarce, izaziva požudu da neko sa njom ima odnose. Milena, jako si loše uticala na muškarce koji pokazuju da nikad ne bi ušli u vezu. Drugo mesto Anastasija. Bora ima katastrofalne postupke, ali Anastasija je loše uticala na svoje okruženje jer kad se mirila i opet ulazila u odnos terala je te osobe da oproste Bori. Treće mesto Uroš Stanić jer negativno utiće na ukućane. On jedini izaziva da osobe pokažu ono što sam siguran da nikad ne bi napolju - rekao je Luka Vujović.

