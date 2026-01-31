Ne može ni kritiku da istrpi: Aniti prekipelo, brutalno zapušila usta Jakšićki zbog navođenja na anketi! (VIDEO)

Ne želi da čuje mišljenje drugih ljudi!

Takmičari "Elite" danas su dobili zadatak od Velikog šefa da glasaju za tri osobe koje imaju najlošiji uticaj na druge.

- Prvo mesto je Bora zbog kog se svi tresemo već danima i ne znamo šta će mu pasti na pamet da uradi. Drugo mesto je Aneli koja napada Asmina nakon operacije - rekla je Sara.

- Anita loše utiče na Luku jer je kao muškarac totalno degradiran - rekla je Jakšićka.

- Više nisi ljubomorna na Kačavendu, nego na mene - rekla je Anita.

- Hana je napravila od Neria mrtvaka, dok ona nije bila ovde on je dečko bio odličan - rekla je Sandra.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: N.Panić