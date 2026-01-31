AKTUELNO

Zadruga

Ne može ni kritiku da istrpi: Aniti prekipelo, brutalno zapušila usta Jakšićki zbog navođenja na anketi! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs

Ne želi da čuje mišljenje drugih ljudi!

Takmičari "Elite" danas su dobili zadatak od Velikog šefa da glasaju za tri osobe koje imaju najlošiji uticaj na druge. 

- Prvo mesto je Bora zbog kog se svi tresemo već danima i ne znamo šta će mu pasti na pamet da uradi. Drugo mesto je Aneli koja napada Asmina nakon operacije - rekla je Sara.

Foto: TV Pink Printscreen

- Anita loše utiče na Luku jer je kao muškarac totalno degradiran - rekla je Jakšićka.

- Više nisi ljubomorna na Kačavendu, nego na mene - rekla je Anita.

- Hana je napravila od Neria mrtvaka, dok ona nije bila ovde on je dečko bio odličan - rekla je Sandra.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: N.Panić

