Zadruga

Ne možeš da grliš bez emocija: Aneli i Anđelo dali sud o šok potezu Maje i Luke (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Jedva dočekala da čuje njegovo mišljenje!

Aneli Ahmić sa Anđelom Rankovićem komentarisala je zagrljaj Maje Marinković i Luke Vujovića.

- Facu je promenio, crven - rekla je Aneli.

- Pa rekla si da prija zagrljaj - dodao je Anđelo.

Foto: TV Pink Printscreen

- Pa kad imaš emociju. Ti možeš da se grliš bez emocija, ja ne - nastavila je Ahmićeva.

- Poenta je kako raguješ na zagrljaj, a da se zagrliš možeš sa kim hoćeš. Ti se kao ljutiš na Luku? - dodao je on.

- Ne. Što bih se ljutila? Boli me d*pe - govorila je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić

