Ne možeš da grliš bez emocija: Aneli i Anđelo dali sud o šok potezu Maje i Luke (VIDEO)

Jedva dočekala da čuje njegovo mišljenje!
Aneli Ahmić sa Anđelom Rankovićem komentarisala je zagrljaj Maje Marinković i Luke Vujovića.
- Facu je promenio, crven - rekla je Aneli.
- Pa rekla si da prija zagrljaj - dodao je Anđelo.
- Pa kad imaš emociju. Ti možeš da se grliš bez emocija, ja ne - nastavila je Ahmićeva.
- Poenta je kako raguješ na zagrljaj, a da se zagrliš možeš sa kim hoćeš. Ti se kao ljutiš na Luku? - dodao je on.
- Ne. Što bih se ljutila? Boli me d*pe - govorila je Aneli.
Autor: A. Nikolić