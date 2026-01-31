AKTUELNO

Zadruga

Možda mu smetaju klipovi: Kačavenda sve ubeđenija da je Janjuš ljubomoran na nju i Dudića! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Priznala sve!

Sofija Janićijević i Milena Kačavenda ćaskale su u pušionici o Marku Janjuševiću Janjušu kada je Sofija pokušala da Mileni otvori oči i ukaže joj da se skloni od njega.

pročitajte još

Probaću tebe da skinem: Luka više ne može da se suzdrži, popustile mu kočnice pred punom sobom! (VIDEO)

- Mislim da ako ti misli nešto dobro, onda bi rekao sa strane, ne za stolom kao i svi mi. Mislim na Janjuša, a on mi kaže: ''Neke stvari nisu dobre'', pa znam i ja da nisu dobre - rekla je Sofija.

Foto: TV Pink Printscreen

- On je mene napao zbog Vanjinog dupeta, a ja nemam ništa s tim ili mu smetaju oni klipovi juče - rekla je Kačavenda.

pročitajte još

Anđelo izmirio najveće neprijatelje: Luka, Kačavenda i Anita zajedničkim snagama opleli po njemu! (VIDEO)

- Ponašanje mu nije dobro prema tebi od Božića. Trebaš da mu ćutiš zato što ti je drug ili nešto više? Valjda mu je žao kad je nešto njegovo, a on nema šta ti nije rekao - rekla je Sofija.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Domaći

Trebao je ranije da ode i prekine kontakt: Hana ne može da oprosti Neriu što nije stao uz nju i ćerku, a evo da li je Aneli drži u šaci! (VIDEO)

Zadruga

Iskrena! Anđela ubeđena da je Aneli tek sad shvatila koliko joj je Janjuš značio, njena reakcija sve otkrila! (VIDEO)

Zadruga

SKANDAL: Aneli doživela nervni slom i priznala da je Luka tukao na moru, on pokušava da pronađe opravdanje na sve načine! (VIDEO)

Zadruga

Ne mogu protiv emocija, ZALJUBILA SAM SE! Boginja načisto odlepila za Filipom, ne može da se obuzda! (VIDEO)

Domaći

Kad pogledam današnje devojčice... Jovana Pajić se prisetila zajedničkog života s Milicom Todorović i otkrila ko ih je oblačio i kako su se dovijale!

Domaći

Ogolila dušu do srži: Aneli na ivici suza progovorila o bivšim momcima, pa priznala da će se od danas igrati sa svima! (VIDEO)