Možda mu smetaju klipovi: Kačavenda sve ubeđenija da je Janjuš ljubomoran na nju i Dudića! (VIDEO)

Priznala sve!
Sofija Janićijević i Milena Kačavenda ćaskale su u pušionici o Marku Janjuševiću Janjušu kada je Sofija pokušala da Mileni otvori oči i ukaže joj da se skloni od njega.
- Mislim da ako ti misli nešto dobro, onda bi rekao sa strane, ne za stolom kao i svi mi. Mislim na Janjuša, a on mi kaže: ''Neke stvari nisu dobre'', pa znam i ja da nisu dobre - rekla je Sofija.
- On je mene napao zbog Vanjinog dupeta, a ja nemam ništa s tim ili mu smetaju oni klipovi juče - rekla je Kačavenda.
- Ponašanje mu nije dobro prema tebi od Božića. Trebaš da mu ćutiš zato što ti je drug ili nešto više? Valjda mu je žao kad je nešto njegovo, a on nema šta ti nije rekao - rekla je Sofija.
Autor: N.Panić