Ovo dvoje treba da budu prijatelji: Mića napravio opštu pometnju, svim silama navija za zbližavanje Aneli i Asmina! (VIDEO)

Ne menja stav!

U toku je emisija "Nominacije". Takmičari večeras biraju između bivšeg ljubavnog para, Aneli Ahmić i Luke Vujovića. Voditeljka Ivana Šopić dača je reč Saletu Luksu.

- Aneli mi je dva puta dala mali budžet, ali me i poslala u Odabrane i dolazila da se družimo. Luka mi se nikad nije izvinio i izazvao je da se pobijemo, ali ja nisam klinac i znam šta radim. Njemu je bolje u ovoj vezi jer je sa klinkom i može da je vozi. Mislim da je Aneli najteže jer je doživela da je sa verenikom u izolaciji koji ima novu ribu. Poslao bih Luku, a ostavio Aneli - rekao je on.

- Ja sam već vas opisivala i znate šta mislim o vama. Aneli, ja verujem tebi šta si ispričala, ali mislim da nije Asmin imao nameru da to učini. Asmin je ovde izneo mnogo gore stvari o tebi, rekao je da imaš fetiš na bratove prijatelje. Kad već sto njega opravdava da je bio afekat, kako nisu za Situ kad je napisala poruku? Luka, vidim da ti se Anita svidela i da želiš da radiš na odnosu, ali da nemaš emociju kao koju si imao prema Aneli. Ja ću da ostavim Aneli jer sam na ženskoj strani - govorila je Anastasija.

- Aneli je sinoć bila spremna da me izvređa jer nije skapirala šta sam rekao. Ona traži da ja kažem da je Asmin ubica, a on to nije. Što se tiče Aneli ona je neko ko ne barata terminima i zato ima problem ogroman. Ima u sebi zlopamćenje, spremna je da vrati i da te uništi u momentu, a onda da ti bude najbolji prijatelj. Loše je jer lako ulazi u veze i drugarstva. Ona ne može da se veže za nekog i da provede život jer je labilna. Asmin i Aneli treba da budu prijatelji i roditelji, a zbog stola su u ovoj situaciji. Ja uzimam rizik da me cela planeta napada kad misle da neko radi loš postupak. Aneli je kriva sama sebi što ovo doživljava, a izbor partnera je dovodi do ovoga. Što se tiče Luke da mi je neko rekao da ću da ga vidim u odelu mačka tom bih j*bao mater. Neko da mi je rekao da mu je svaka majica "Luka do pbede", dečko je oboleo od rijalitija. On srlja iz problema u problem. Nije škrt, hoće da da, lako oprosti. Ima neke stvari koje sam mislio da neće nikad da oprosti. Nikad mi neće biti jasno da ste Asmin i ti prijatelji. Bio si vezan za Ahmiće, a mi nismo, tako da ti imaš neku odgovornost koju si ovde pričao. Usko si bio vezan sa Mileninim prijateljima i govorio sam da joj ne govoriš ružne reči. Rekao sam ako je Milena kvarna, da to ne budeš ti. Ostavljam Aneli, šaljem Luku - govorio je Mića.

Autor: A. Nikolić