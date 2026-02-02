Aktivirao brutalnu vređalicu: Terza urnisao Kačavendu zbog teških poniženja, pa oblatio Aneli! (VIDEO)

Šok!

U Šiša Baru voditelj Darko Tanasijević ugostio je Borislava Terzića Terzu koji je progovorio o gorućim temama u Beloj kući.

- Terza sinoć je bilo žestoko između tebe i Aneli - rekao je Darko.

- S njom možeš kako hoćeš, jedan dan dobra, a jedan dan loša. Ovo su toliko monstruozne stvari koje je ona izgovorila za Asmina, to je strašno. Toliko je loš čovek i kvarna, zgadila mi se. Sinoć sam bio grub, ali u ovoj sezoni je dotakla dno dna - rekao je Terza.

- Šta misliš o Aniti i Luki? - upitao je Darko.

- Mislim da Luka i dalje gaji emocije prema Aniti, ona je pitala mene i Sofiju: ''Šta da kažem Luki na nominacijama?''. Zamisli tu uopšte nema ljubavi, imaju isti interes. Iza njega stoji sasvim drugo lice i to je to - rekao je Terza.

- Je l' ispao u pravu Milan sinoć? - upitao je Darko.

- Ne, klasičan fanatik. On ne pozdravlja brata i majku nego Karića. On ima 41 godinu i totalno je pogubljen - rekao je Terza.

- Šta misliš o Kačavendi i Janjušu? - upitao je Darko.

- Mislim da se Janjuš samo dobro zabavlja, a Kačavenda je odlepila. Ona ide i svima priča da je on odlepio za njom, želi da nametne tu priču. Ona se ozbiljno izblamirala onom pričom za Anđela, tu je ispala donja. Ne znam šta joj se dešava, ozbiljno se primila i prija joj ovo - rekao je Terza.

- Ko pokušava Boru iskreno da osvesti, a ko se sad pere od njega zarad publike? - upitao je Darko.

- Većina ljudi mu želi dobro i priča iskreno neke stvari, ali sada se svi sklanjaju negde jer je napolju omražen. Sam je kriv, treba sebi da bira devojku koja je normalna - rekao je Terza.

