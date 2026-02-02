Postala sinonim za poniženje: Đukić obrisao Boginjom patos kao truleks krpom, ona samo što ne zaplače zbog šut-karte! (VIDEO)

Zaboravila dostojanstvo kod kuće!

Filip Đukić i Tanja Stijelja Boginja popričali su ispred Bele kuće o svom odnosu, a Filip joj je tada dao šansu da ona izabere da li će biti bliski ili ne obzirom da on ne želi da joj daje lažnu nadu.

- Ti odluči u kakvom odnosu hoćeš da budemo. Odluči da li želiš da blejimo bez intimiziranja i to je to - rekao je Filip.

- Praviš me debilom ovde - rekla je Boginja.

- Neću da ispadne da ja odlučujem i da te držim na stand by - rekao je Filip.

- Dobro važi, okej - rekla je Boginja.

- Je l' hoćeš tako ili kako? - upitao je Filip.

- Ti misliš da sam ti ja ove što si igrate tako, kako da ne - rekla je Boginja.

- Reci mi kako hoćeš ti, tako će biti - rekao je Filip.

- Ti mene pitaš u kakvom odnosu da budemo? Ti kao da imaš neku blokadu - rekla je Boginja.

- Ti donesi odluku, da ne ispadne da te ja držim na leru. Ne znam šta da uradim - rekao je Filip.

- Ništa, neću više da te ljubim na silu i to je to. Ti znaš šta si rekao kod Darka, dobro evo ja iniciram poljupce - rekla je Boginja.

- Ukoliko ja tebi prvi prilazim da te ljubim i hvatam za ruke onda ti dajem lažnu nadu, ali pošto ti iniciraš onda ti ne dajem lažnu nadu - rekao je Filip.

- Dobro, neću više na silu - rekla je Boginja.

- Nek bude da sam ja kriv što kad si prišla da me poljubiš, ja ti nisam rekao: ''Nemoj '' - rekao je Filip.

- Neću više da te ljubim i da te držim za ruku. Ostavio si me u Pabu da se borim sama - rekla je Boginja.

Autor: N.Panić