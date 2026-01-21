AKTUELNO

Zadruga

Najveće poniženje Jovane Cvijanović: Janjuš obrisao patos bivšom devojkom, ovakve uvrede nikad niste čuli! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Au!

Marko Janjušević Janjuš otišao je na spavanje, ali Jovana Cvijanović mu nije dala mira. Sela je na ivicu njegovog kreveta i krenula sa ispitivanjem, ali i otvaranjem svoje duše, što je njega izbacilo iz takta, pa je počeo da je vređa.

- Nećeš da pričaš iskreno sa mnom - govorila je Jovana.

Foto: TV Pink Printscreen

-Sad je februar srećo. Šta hoćeš od mene? Nemam emociju prema tebi, nula posto! Možemo da imamo normalan odnos, ali ja od prvog dana nemam emociju prema tebi. Zalto, ne možeš od mene očekivati da te volim. Jedino emociju imam prema Dragani. Je*ao sam još 66 njih u skladu sa tobom - pitao je Janjuš.

- Koga si ti je*ao? - pinavljala je Jovana.

- Ja sam se*sualni manijak i je*em svaku drugu noć - rekao je Janjuš.

- Ta se seli u februaru - rekla je Dragana.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ne zanimate me, samo me se*s interesuje. Hoćeš da te isk*ram? Hoćeš da ti pokažem kako se je*e? Evo sad sam spodoban. Ajde dođi, pipni ga malo i on će da se digne - rekao je Janjuš.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić

