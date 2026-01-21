Poniženje za poniženjem: Jovana uhodi Janjuša po kući, ne prestaje da moli za mrvu pažnje (VIDEO)

Au!

Jovana Cvijanović sela je pored Marka Janjuševića Janjuša dok je on večerao, a onda je krenula u stopu da ga prati po kući.

- Ne znam što je ljut, ali ne mogu sad da izvlačim. Pružam ti ruku pomirenja,a ti nećeš. Ja ga nikad ne diram dok jede. Što si bezobrazan? Zaboravio ko je Jovka. Sve se zaboravi i koliko sam bila dobra prema njemu. Zaboravio koliko sma bila fer prema njemu... Neka... Ja njega volim, kako da ga ne volim. Meni se srce cepa od sinoć, ali njega to ne interesuje - rekla je Jovana.

- Jesma li ja nekad ovako izgledala? - pitala je Maja.

- I gore - rekao je Janjuš.

Autor: A.Anđić