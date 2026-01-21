AKTUELNO

Zadruga

Poniženje za poniženjem: Jovana uhodi Janjuša po kući, ne prestaje da moli za mrvu pažnje (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Au!

Jovana Cvijanović sela je pored Marka Janjuševića Janjuša dok je on večerao, a onda je krenula u stopu da ga prati po kući.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ne znam što je ljut, ali ne mogu sad da izvlačim. Pružam ti ruku pomirenja,a ti nećeš. Ja ga nikad ne diram dok jede. Što si bezobrazan? Zaboravio ko je Jovka. Sve se zaboravi i koliko sam bila dobra prema njemu. Zaboravio koliko sma bila fer prema njemu... Neka... Ja njega volim, kako da ga ne volim. Meni se srce cepa od sinoć, ali njega to ne interesuje - rekla je Jovana.

Foto: TV Pink Printscreen

- Jesma li ja nekad ovako izgledala? - pitala je Maja.

- I gore - rekao je Janjuš.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

AKO SAM TRUDNA RODIĆU MU DETE! Sara Stojanović dotakla dno, moli Saleta za mrvu ljubavi, on je isponižavao za sva vremena (VIDEO)

Zadruga

Sestre po suzama: Nakon poljupca Janjuša i Saške, Aneli i Jovana udarile po pljuvačini (VIDEO)

Zadruga

Želim znak pažnje, a tebi je bitno da si lepa: Terza pokušava da od Sofije napravi idealnu devojku, ona ne prestaje da se kanali! (VIDEO)

Zadruga

Blamiraš se: Jovana ne prestaje da moli Rajačića za trunku pažnje, on joj uputio brutalne reči! (VIDEO)

Zadruga

Haos za sam kraj! Blam kakvog nema: Anastasija nastavlja da ponižava Boru, ne prestaje da ponavlja da se Santana NE KUPA (VIDEO)

Domaći

Čestitke koje si čitala za rođendan Srđan ti nije poslao: Zorica ne prestaje da rešeta Kačavendu, Ana Ćurčić pomrsila sve konce (VIDEO)