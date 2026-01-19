Želim znak pažnje, a tebi je bitno da si lepa: Terza pokušava da od Sofije napravi idealnu devojku, ona ne prestaje da se kanali! (VIDEO)

AKTUELNO

Nakon razgovora sa Darkom Tanasijevićem, Borislav Terzić Terza nastavio je svoju raspravu sa Sofijom Janićijević.

- U pravu si, grešila sam. Slažem se totalno sa Milenom. Sve što sam doživela mi se skupljalo i eksplodirala sam nesvesno. Žao mi je što sam izgovorila onakve reči, čak se pola ni ne sećam. Da želim da ti se svetim ne bih usrala i sebe i svoju porodicu nego bih bila sa nekim levim za inat tebi. Mene ovi ljudi ne interesuju, ne gledam ih i ne komentarišem ih. Neće moći do kraja da me povežu sa bilo kim i tako će biti. Jako mi je žao i mnogo mi je teško. Ja nikad u životu nisam bila kriva i ne znam kako da se opravdam - rekla je Sofija.

- Kao da imaš 15 godina. Trebaš da se pokriješ ušima i da poštuješ svog partnera. Nisi dama ako psuješ i vređaš. Jednom i nikad u životu da ti ne padne na pamet da mi kažeš jednu ružnu reč. Jedno povezivanje sa nekim ili bilo šta sa mnom nemaš šta da pričaš. Čoveče koji je tebi ku*ac, imaš 28 godina?! Opravdanje ti je napad smeha. Ako hoće bolje, produži, momaka je pun ku*ac - rekao je Terza.

- Ja da hoću ne bih bila sa tobom - rekla je Sofija.

- Nema samo šminkanja u vezi. Od sada ustaneš i raspremiš krevet, ponašaš se kao žena u vezi. Da me pitaš za kafu, da mi je doneseš - rekao je Terza.

- Ja to nisam nikad radila, meni i kod kuće kuvaju kafu - rekla je Sofija.

- Je l' sitnica za vezu da me ujutru čeka kafa? Kako tebe ujutru čeka kafa i limunada? To je znak pažnje i iznenađenje. Posteljinu promeniš, očistiš, napraviš nam voćnu salatu... Tebi je da si lepa, da se lepo obučeš - rekao je Terza.

- Ja da čistim prozore? Nisam kući, mada i kući tata plati - rekla je Sofija.

- Pa ja sam kući ovde - rekao je Terza.

