Šta si meni pričala o njemu? Terza na svaki način pokušava da razdvoji Minu i Viktora, Gagić pokazao zube (VIDEO)

Au!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditeljka Maša Mihailović procitala je pitanje za Viktora Gagića.

Zašto ne uđeš u vezu sa Minom?

- Jer se samo družimo, i dalje smo u prijateljskom odnosu - rekao ej Viktor.

- Družimo se, šetamo i provodimo vreme. Podseća me na Mensura - rekla je Mina.

- Je l' patiš za njim? - pitao je Bora.

- Pa ne, to je glupost. Ispada da posle terze ne mogu da sedim sa nekim - rekla je Mina.

- Nisam vam ja Bebica da opraštam, ovo je prekriženo - rekao je Terza.

- Mislim da on ne bi bio sa njom i da ona hoće - rekao je Pop.

- U svemu se ja pitam što je vezano za mene - rekao je Viktor.

- Šta si meni pričala o njemu? - pitao je Terza.

- Da imaš klinačko ponašanje nekad, za psovanje... Rekla sam i da je vaspitan i kulturan - rekla je Mina.

- Ovako vaspitana devojka ti ne gtreba. Moraš na Sofiju da se ugledaš - rekao je Terza.

- Ljudi koji kažu da im prija druženje bi se je*ali.

