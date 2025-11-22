AKTUELNO

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Teodora Delić ležala je u krevetu sa Dušicom Đokić, te su tako započele razgovor o Matoroj.

- Dušice, šta te dira ova Matora - pitala je Teodora.

- Ne znam šta hoće od mene - rekla je Dušica.

- Kada te podižu ovako zajedno, znači ili da vas povezuju ili da ste neprijatelji - rekla je Teodora.

- Pa jedino da uzmem konopac ako me povezuju. Ona priča što sam iznajmljivala haljine ili da sam kupovala od Dragane cigare, pritom je rekla kao da ja dugujem pare Dragani. Nikada se nije desilo da sam ja nekome dugovala pare - rekla je Dušica.

- Nije mi jasno - rekla je Teodora.

- Šta ima ona tu da pominje mog bivšeg?! Ja nikoga nisam jurila, dobili su pedale na lep način, šta sam ja tu kriva. Ko god da priđe da me muva, ja ću da pustim da me muva - rekla je Dušica.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

