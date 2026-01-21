AKTUELNO

Zadruga

Sestre po suzama: Nakon poljupca Janjuša i Saške, Aneli i Jovana udarile po pljuvačini (VIDEO)

Izvor: pINK.RS, Foto: TV Pink Printscreen ||

Au!

Nakon poljupca Marka Janjuševića Janjuša i Aleksandre Jakšić, Jovana Pevačica došla je kod Aneli Ahmić kako bi zakopale ratne sekire.

- Šta ti radiš meni? Koliko si kvarna! Ovo je nešto najkvarnije i najveći folirant - rekla je Jovana.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ona samo nije normalna - rekao je Anđelo.

- Koliko sam se razočarala kad je rekao da su nameštene poruke - rekla je Jovana.

- Ja sam glupača u stresu bila - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Joj seljaka, je*ao li mu đavo majku u pi*ku - rekla je Jovana.

Detaljnije pogledajte OVDE!

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: A.Anđić

