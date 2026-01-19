AKTUELNO

Zadruga

Ovo mi je najgori potez do sad u rijalitiju: Filip totalno pao u očaj nakon poljupca sa Aneli, pa progovorio o Maji: Mislio sam da je bezazlena priča... (VIDEO)

Au!

Voditelj Darko Tanasijević u Šiša Baru ugostio je Filipa Đukića koji je progovorio o svim aktuelnim temama u Beloj kući.

- Ovo mi je najgori potez do sad u rijalitiju. Alibaba i ja sedimo na garnituri, katastrofa i ona moram da se izvinim. Ivi Dubai sam se izvinio hiljadu put kad sam na radiju rekao da je ku*avela. Luka mi je prišao i rekao da je sve okej, Janjuš isto. Sa njima nisam imao više priču na tu temu - rekao je Filip.

- Zašto nisi pričao sa Majom? - pitao je Darko.

- Posle radija ja sam i dalje mislio da je neka bezazlena priča. Dača zna da nafiluje, pa smo onda Maja i ja pričali. Ja sam njoj rekao iz zaj*bancije da stavi katanac. Nisam ozbiljnije pričao tad jer sam mislio da nije takva situacija. Ja sam joj tad rekao da kažemo da ćemo videti. Ko zna šta može biti za šest meseci. Ja sam se sutradan smorio, isto se nastavilo, bio sam u kanalu. Moja je krivica što nisam prišao, ali eto, tako se potrefilo - rekao je Filip.

- Kako komentarišeš Lukine suze? Je l' plakao zbog tebe ili Aneli? - pitao je Darko.

- Nemoguće mi je da je plakao zbog Aneli toliko, a sa Anitom je. Ne ide mi u glavu da je zbog nje plakao. Hvala Bogu što nije došlo do se*sa - rekao je Filip.

- Da li misliš da si izgubio neke kodekse kao kredibilitet i kao mupkarac i kao drug? - pitao je Darko.

- Da. Imao sam napolju jednu situaciju sa nekim drugom iz teretane, gde sam završio sa njegovom devojkom. Mi smo bili stvarno odlepili i to je jedini put. Ništa nije opravdanje, ali tako je kako je. Snosim kritike za to. Blam me što moram da sedim tu, a kamoli da ustajem ponosno - rekao je Filip.

- Kako komentarišeš što kažu da nisi muškarac? - pitao je Darko.

- Ja ne bežim od toga, kad sam kriv, kriv sam - rekao je Filip.

- Gledaš li se opet sa Teodorom? - pitao je Darko.

- Ne gledam se. Možda jedino u prolazu, ali ovako ne. Ja posle onoga ne obraćam pažnju na njih - rekao je Filip.

