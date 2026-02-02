AKTUELNO

Zadruga

Ona hoće da se pomirite: Bora rešio da umeša prste i pogura novo zbližavanje Filipa i Maje! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Boginja na aparatima!

Bora Santana odlučio je da umeša prste i poradi na pomirenju Filipa Đukića i Maje Marinković.

Foto: TV Pink Printscreen

- Dačo, mi njega sutra mirimo sa Majom i pravimo šou. Boginji ovo one odgovara i ona je u pravu, a u pravu je i on. Rekao je da nema intimizacije i prvo je rekla da može, a sad kaže da ne može. Đukiću, sutra te mirimo sa Majom. Ona hoće da se pomirite i da pričate kao nekad, zezanje i to. Đuka, stara ekipa je stara ekipa - govorio je Bora.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić

