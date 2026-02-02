Ona juri glavnu priču, brak sa Matorom, veza sa Zolom... Sale Luks ubo Anitu DIREKTNO U CENTAR, Luka menja boje! (VIDEO)

Direktno i žestoko!

Sledeći srenji budžet Sale Luks je dao Asminu Durdžiću i nahvalio ga.

- Smatram da Asmin nema o nikome ovde dobro mišljenje, razgovaramo očima. Ovo što imaš sa Aneli, ja ne bi mogao da iskuliraš, ja ne bih mogao. Ne znam kako bih se ponašao, verovatno bih odavde išao u cz, rekao si da si ušao ovde da odbraniš sebe i porodicu. Svoje meso se ne jede, imamo dobar odnos, maksimalni respekt - rekao je Luks.

Sale je potom dva mala budžeta dao Luki Vujoviću i Aniti Stanojlović.

- Ona bi sve uradila radi popularnosti, brak sa Matorom, pa veza sa Zolom, sad sa Lukom, juri glavnu priču. Kapiram da je uradio Luka ovo Đukiću kao kad drugari menjaju r*be koje su za kombinaciju, njih dvoje su kao fora stariji momak i mlada devojka, zameraju vam s*ksuali odnos, ja vam ne zameram, kad ćete ako ne sad - naveo je Sale.

- To je tvoje mišljenje, ja radim sve kako osetim - rekla je Anita.

- Ja u izolaciju nikad ne bih išao sa devojkom u izolaciju, to je test, a ona se plaši tog odvajanja. Šta sad, da vodim devojku na lancu, da im čuvam suknju - rekao je Luks.

Autor: R.L.