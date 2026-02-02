AKTUELNO

Zadruga

Ona juri glavnu priču, brak sa Matorom, veza sa Zolom... Sale Luks ubo Anitu DIREKTNO U CENTAR, Luka menja boje! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Direktno i žestoko!

Sledeći srenji budžet Sale Luks je dao Asminu Durdžiću i nahvalio ga.

- Smatram da Asmin nema o nikome ovde dobro mišljenje, razgovaramo očima. Ovo što imaš sa Aneli, ja ne bi mogao da iskuliraš, ja ne bih mogao. Ne znam kako bih se ponašao, verovatno bih odavde išao u cz, rekao si da si ušao ovde da odbraniš sebe i porodicu. Svoje meso se ne jede, imamo dobar odnos, maksimalni respekt - rekao je Luks.

Foto: TV Pink Printscreen

Sale je potom dva mala budžeta dao Luki Vujoviću i Aniti Stanojlović.

- Ona bi sve uradila radi popularnosti, brak sa Matorom, pa veza sa Zolom, sad sa Lukom, juri glavnu priču. Kapiram da je uradio Luka ovo Đukiću kao kad drugari menjaju r*be koje su za kombinaciju, njih dvoje su kao fora stariji momak i mlada devojka, zameraju vam s*ksuali odnos, ja vam ne zameram, kad ćete ako ne sad - naveo je Sale.

- To je tvoje mišljenje, ja radim sve kako osetim - rekla je Anita.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja u izolaciju nikad ne bih išao sa devojkom u izolaciju, to je test, a ona se plaši tog odvajanja. Šta sad, da vodim devojku na lancu, da im čuvam suknju - rekao je Luks.

Autor: R.L.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Domaći

Ni svetla im ne smetaju: Luka zadovoljio Anitu pred punom sobom! (VIDEO)

Farma

'ONA NIJE ZA VEZU' SVI SU GA POMNO SLUŠALI! Evo šta je Sale Luks rekao o Eni na nominacijama (VIDEO)

Zadruga

AU, KAKVO PONIŽENJE! Luks ismejao Saru Stojanović pred svima, njegovim poniženjima nikad kraja: Ceo sto izvrištao od smeha nakon poređenja sa štukom (

Domaći

Luka se ponašao kao da je i on bio sa Sitom! Ena Čolić unakazila bivšeg prijatelja, pa žestoko osudila njegove vrele akcije sa Anitom: Više je poštova

Domaći

Ona je prostitutka, zarazila je šest momaka! Asmin sravnio sa zemljom Situ, pa krenuo sa razotkrivanjem Anelinih mutnih poslova: Isplivali svi detalji

Zadruga

Srušila joj sneška! Dušica stvorila iluziju o odnosu sa Asminom, Kačavenda je jednom rečenicom vratila na fabrička: Ona ne vidi da se on sprda sa njom