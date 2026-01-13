Srušila joj sneška! Dušica stvorila iluziju o odnosu sa Asminom, Kačavenda je jednom rečenicom vratila na fabrička: Ona ne vidi da se on sprda sa njom (VIDEO)

Žestoko!

U toku je "Pretres nedelje", a voditelj Milan Milošević dao je reč Dušici Đokić kako bi sa njom razgovarao o Asminu Durdžiću.

- Da li si ti u vezi sa Asminom? - pitao je Milan.

- Ne, nisam za sada. Desilo se jutors to što se desilo. Otišli smo u hotelj, poljubili smo se i zagrlili smo se. Ruke su bile iznad da ne bude da smo nešto radili. Meni je prijalo društvo sa njim. Nisam ga nikad gledala na taj način, ali ima neki iks faktor. Se*s nije bio, nije me ni uhvatio dole- rekla je Dušica.

- Ja i Dušica smo i pre mesec dana pričali. Juče sam je zaštitio. Nisam emocitvno slobodan za nešto dublje. Nismo imali se*s, imam kući mamu i ćerku. Si*u ima bombu! - rekao je Asmin.

- Ja ne vidim ništa loše u tome, ja to podržavam. Oni su lepi, mladi i slobodni. Ja sam odmah rekla da podržavam. Ona ima tu umirujuću energiju i idu mi dosta jedno uz drugo - rekla je Maja.

- Šta ih sprećava da uđu u vezu? Vidim da ti se sviđa, pošto si mene ponizio - pitao je Aneli.

- Nisam emotivno spreman - rekao je Asmin.

- Mene je najstrašnije ponizio, a vidim da je na nju odlepio. - skočila je Aneli.

- AJa ne mogu da verujem kako ona ne vidi da se prdda sa njom. Glumiš o karijeri, a pričaš ovde o je*ačini od tri dana i ideš u gotel sa Asminu - rekla je Milena.

- Nikad ne ih dozvolila seboi da pređem neke granice - rekla je Dušica.

Autor: A.Anđić