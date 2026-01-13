AKTUELNO

Zadruga

Srušila joj sneška! Dušica stvorila iluziju o odnosu sa Asminom, Kačavenda je jednom rečenicom vratila na fabrička: Ona ne vidi da se on sprda sa njom (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Žestoko!

U toku je "Pretres nedelje", a voditelj Milan Milošević dao je reč Dušici Đokić kako bi sa njom razgovarao o Asminu Durdžiću.

- Da li si ti u vezi sa Asminom? - pitao je Milan.

- Ne, nisam za sada. Desilo se jutors to što se desilo. Otišli smo u hotelj, poljubili smo se i zagrlili smo se. Ruke su bile iznad da ne bude da smo nešto radili. Meni je prijalo društvo sa njim. Nisam ga nikad gledala na taj način, ali ima neki iks faktor. Se*s nije bio, nije me ni uhvatio dole- rekla je Dušica.

pročitajte još

Obezbeđenje preplavilo Belu kuću! Bora urla na Boginju iz petnih žila, Anastasija ga ponovo ukanalila: I lud čovek vidi da tebi prija Uroš (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja i Dušica smo i pre mesec dana pričali. Juče sam je zaštitio. Nisam emocitvno slobodan za nešto dublje. Nismo imali se*s, imam kući mamu i ćerku. Si*u ima bombu! - rekao je Asmin.

- Ja ne vidim ništa loše u tome, ja to podržavam. Oni su lepi, mladi i slobodni. Ja sam odmah rekla da podržavam. Ona ima tu umirujuću energiju i idu mi dosta jedno uz drugo - rekla je Maja.

- Šta ih sprećava da uđu u vezu? Vidim da ti se sviđa, pošto si mene ponizio - pitao je Aneli.

- Nisam emotivno spreman - rekao je Asmin.

- Mene je najstrašnije ponizio, a vidim da je na nju odlepio. - skočila je Aneli.

pročitajte još

Haos za stolom! Bora podivljao zbog Boginje i Anastasije, ona ga odrukala kod Đukića: Pričao je za tebe da si GEJ (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

- AJa ne mogu da verujem kako ona ne vidi da se prdda sa njom. Glumiš o karijeri, a pričaš ovde o je*ačini od tri dana i ideš u gotel sa Asminu - rekla je Milena.

- Nikad ne ih dozvolila seboi da pređem neke granice - rekla je Dušica.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

On je sebe ponizio što je bio sa mnom! Aneli ne odustaje od rata sa Asminom, ponovo udarila na njegovo očinstvo: Gazi preko mrtvih zbog žena! (VIDEO)

Domaći

U dubini duše on... Aneli progovorila o odnosu sa Asminom, pa ga jednom rečenicom izbacila iz takta! Durdžić kao oparen skočio na nju (VIDEO)

Zadruga

NJIH NORA NE ZANIMA: Miljana oplela po Asminu, otkrila da koristi Aneli za svoju igru, pa Maju komentarima vratila na fabrička podešavanja (VIDEO)

Zadruga

Matirala ga: Ivan skočio i napao Enu, ona ga vratila na fabrička podešavanja, Peja se umešao u sve (VIDEO)

Zadruga

Aneli opipavala teren za POMIRENJE sa Asminom, on je OTREZNIO JEDNOM REČENICOM! Ništa od nove šanse! (VIDEO)

Zadruga

DALA JOJ SAVET! Kačavenda objasnila Aneli gde greši u odnosu sa Janjušem, pa je Đedović DIGAO RUKE od nje i otkrio ZAŠTO SE ONA SREDILA za večerašnju