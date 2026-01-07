Žestoko!
Voditelj Darko Tanasijević postavio je pitanje Marku Janjuševiću Janjušu.
- Koju slavu slavi gazda Ivko? - glasilo je pitanje na koje je Janjuš dao tačan odgovor.
- Luka, koji srpski vladar nije ubijen u atentatu? - glasilo je pitanje na kom je Luka pao.
- Ivane, Eustahijeva tuba se nalazi gde? - glasilo je pitanje, a on je dao tačan odgovor.
- Teodora, "Život i prikjučenija" je čije delo? - glasilo je pitanje, a ona je dala netačan odgovor.
- Luks, koja je od navedenih riba grabljivica? Koja riba je Todićka,a koja je Sara? - glasilo je pitanje.
- Sara je štuka, ona je grabljivica, ali se razmnožava veoma jako. Todićka je pastmka - rekao je Luks.
- Todićka, placebo je - glasilo je pitanje, a ona je odgovorila pogrešno.
- Sunčice, tradicionalno meksičko piće se zove? - glasilo je pitanje, a ona je odgovorila tačno.
- Nerio, jer "kaligrafija" ima značenje - glasilo je pitanje, a on je dao tačan odgovor.
Detaljnije pogledajte u nastavku.
Autor: A.Anđić