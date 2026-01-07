AKTUELNO

AU, KAKVO PONIŽENJE! Luks ismejao Saru Stojanović pred svima, njegovim poniženjima nikad kraja: Ceo sto izvrištao od smeha nakon poređenja sa štukom (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Žestoko!

Voditelj Darko Tanasijević postavio je pitanje Marku Janjuševiću Janjušu.

- Koju slavu slavi gazda Ivko? - glasilo je pitanje na koje je Janjuš dao tačan odgovor.

- Luka, koji srpski vladar nije ubijen u atentatu? - glasilo je pitanje na kom je Luka pao.

- Ivane, Eustahijeva tuba se nalazi gde? - glasilo je pitanje, a on je dao tačan odgovor.

- Teodora, "Život i prikjučenija" je čije delo? - glasilo je pitanje, a ona je dala netačan odgovor.

Foto: TV Pink Printscreen

- Luks, koja je od navedenih riba grabljivica? Koja riba je Todićka,a koja je Sara? - glasilo je pitanje.

- Sara je štuka, ona je grabljivica, ali se razmnožava veoma jako. Todićka je pastmka - rekao je Luks.

Foto: TV Pink Printscreen

- Todićka, placebo je - glasilo je pitanje, a ona je odgovorila pogrešno.

- Sunčice, tradicionalno meksičko piće se zove? - glasilo je pitanje, a ona je odgovorila tačno.

- Nerio, jer "kaligrafija" ima značenje - glasilo je pitanje, a on je dao tačan odgovor.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A.Anđić

