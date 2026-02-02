Dali smo ti nadimak BORA LAMA! Santana spustio glavu nakon Saletove ture prevaspitanja, pa se obrušio na Saru: Ti si radodajka! (VIDEO)

Bez dalke na jeziku!

Ovonedljni vođa Sale Luks dao je naredni budžet Bori Santani.

- Veliki budžet za mog druga Boru. Poznajemo se odavno. Dok je bio sa Milicom u braku tražio mi je nešto, ja sam mu rekao da će mu ona uzeti telefon i da ću ja ostati grbav. Ti si mi drug i da si najgori. Nikad nisam izdao nijednog druga. Ružno je što si ovu mladu devojku pljuvao. Dali smo ti nadimak Bora lama koja pljuje - rekao je Sale.

- Drago mi je što si rekao da se moj rijaliti ne svoji na žene. Ona kaže da je nisam zaštitio od Uroša, a ona se druži sa njim - rekao je Bora.

- Idi druži se sa Urošem. Možete da komentarišete druge devojke kad pogledate sebe u ogledalo - rekla je Anastasija.

- Sandra mi je draga i njene stavove uvek branim. Ja sam za nju prijatelj do koske. Ja nisam čuo ako je vređala na ancionalnoj osnovi. Ako je čovek, čovek je. Voleo bih da nikad ne piješ - rekao je Sale.

- Meni pare ništa ne znače samo da kažem - rekla je Sandra.

- Rado ti si klinka! Volim tako jake devojke kao ti. probao sam kako je sa malim devojkama i naj*bao sam - rekao je Sale.

- Hvala ti na lepim rečima - rekla je Rada.

- Meni sam ostavio mali, u ozbiljnoj sam vifri. Milosava, nije mi se sviđalo ono sa Jocom. I te kako imaš šta da kažeš i vredna si žena. Ja kad sam rekao da je zekla zločka niko mi nije verovao. Bila je sa mojim drugarima i preko toga sam prešao, tu sam pojeo prvi šleper gov*na. Video sam da laže, bacala mi je koske. Ti si radodajka - rekao je Sale.

- Ja plačem zbog nekih reči i nekih gtrenutaka. Ja sam neko ko živi u prošlosti. Svaki bivši mi je dao mali budžet. Kajem se što samo sebe i moju porodicu nisam mogla da odbranim kad si počeo da ponižavaš. Pamtiću ovu Elitu po Ivanu i po tebi - rekla je Sara.

- Daću ti veliki ako iznabadaš Ivana - rekao je Sale.

Autor: A.Anđić