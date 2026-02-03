P*čku volim više nego bilo šta na svetu: Bora ludi zbog optužbi da je gej, pa rešio da svima istera inat i posprda se s Urošem do kraja! (VIDEO)

Ipak će terati cirkus!

U toku je emisija ''Pretres nedelje'', a voditelj Milan Milošević dao je reč Ivanu Marinkoviću kako bi prokomentarisao svađu Bore Santane i Jovane Tomić Matore.

- Ne ulazim u svađu Bore i Matore jer vidim da je tu neka netrpeljivost. Jako si nesrećan Boro - rekao je Ivan.

- Ja sam presrećan, sijam - rekao je Bora.

- Sijaš jedino sa Urošem - rekao je Ivan.

- Uroše, ti i ja od večeras nećemo blejati više. Ti se vrati sad svojoj drugarici Matoroj i to je to - rekao je Bora.

- Bora se šalio sa gejevima, ali nikad nije bio ni sa kim - rekao je Milan.

- Ja p*čku volim više nego bilo šta na svetu. Ja sam i dalje zaljubljen u devojku napolju, ali sam ovde stvorio emocije prema Anastasiji. Ja bih voleo da jesam gej i to bih rekao, ali ja volim žene i ceo život sam bio sa ženama - rekao je Bora.

- Ti u svakoj svađi ideš na one stvari koje te najviše vređaš, udaraš na nacionalnoj osnovi - rekao je Ivan.

- Mene ovde svaki dan vređaju da sam cigan, pa nikom ništa - rekao je Bora.

- Bora leži u gaćama dok mu Uroš masira prepone - rekao je Nerio.



Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić