Prodala Daču, nije trepnula: Sofija ga šutnula kao poslednjeg kera zbog Terze, on na ivici suza! (VIDEO)

U toku je emisija ''Pretres nedelje'', a voditelj Milan Milošević dao je reč Dači Virijeviću kako bi progovorio o izdaji Sofiji Janićijević.

- Terza je danas rekao da sam mu ja rekla nešto za Minu, a to nikada nisam rekao. Štitio sam ih, jako mi je teško jer je ovo izgledalo kao da je Terza namerno to uradio i kao da je hteo da me skloni od njih. Ne znam zbog čega je ovo jer ja i Sofija ne pričamo nikad o rijalitiju, a ja sam se ogradio jer ne želim da je dovodim u situaciju da mora da bira. Krivo mi je jer smo se Sofija i ja stalno čuli i viđali, bio sam tu kada je bilo teško njoj i njenoj porodici - rekao je Dača.

- Bravo šmekeru, sad joj prebaci to. Vidiš koliko si joj bitan, baš se potresla - rekla je Sofija.

- Pa super, vidim da ćuti. Terzi je očigledno u interesu da razdvoji mene i Sofiju, a ona ako je sad realna onda će reći da ja nikada nisam komentarisao s njom njenu vezu. Mi smo pričali o stvarima napolju, ali nikada nisam komentarisao njenu vezu s Terzom - rekao je Dača.

- Luka je izneo da Mini fali s*ks sa Terzom i da je mnogo dobar u s*ksu - rekao je Milan.

- Ja sam na početku pričala za Terzu, nikad više - rekla je Mina.

- Meni je Mina rekla da ne može ovde da ima odnose s njim, ali da će napolju biti s njim - rekao je Luka.

- Njihovo spletkarenje su hteli da svale na mene, ali je to Luka pričao. Luka je rekao Aniti što mi je jedna osoba prenela, rekao je: ''Terza će videti jer mi spletkari u odnosu sa Anitom'' - rekao je Dača.

- Laž - rekao je Luka.

- Meni je bilo teško, nikada nisam komentarisao u ovoj sezoni Sofijin odnos sa Terzom. Mnogo mi je bilo krivo jer se smejala sa strane kada me Terza vređao, a branio sam je onog dana kada je on vređao - rekao je Dača.

- Ja nisam poverovala u Terzinu priču, on je bio besan i nije hteo da me sluša. Razumem Daču i ima pravo da se ljuti na mene i on prema Mini nije ispao prijatelj, a prema meni jeste. Znam kakvo on ima mišljenje o njoj, ali neću da dozvolim ikome da nam se meša u vezu - rekla je Sofija.

- Pre dve nedelje na žurki, Mina mi je rekla: ''Obrati pažnju na Terzu kako me gleda'', a to sam odmah rekla Luki. Ovo za s*ks mi je pričala još dok smo ležale zajedno - rekla je Anita.

Autor: N.Panić