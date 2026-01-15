AKTUELNO

Zadruga

Pljuvao mi je u usta, ljubio me u nosić... Uroš pričao o PRLJAVŠTINAMA koje su on i Bora radili jedan drugom, Santana NA IVICI SUZA! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Haos se ne smiruje.

Bora Santana i Uroš Stanić sreli su se u garderoberu nakon haosa koji su imali prethodne noći.

Foto: TV Pink Printscreen

- Pričaćemo kasnije kad se iskuliraš - naveo je Uroš.

- Videćemo ko je luđi, j*bem li te u usta. Videćeš, samo da izađeš - rekao je Bora.

Nakon toga Bora je otišao u pab na ivici suza, dok je Uroš stao sa učesnicima u dvorištu i pričao šta su njih dvojica radili.

Foto: TV Pink Printscreen

- Što nije presekao, što mi je dozvoljavao neke stvari, što me je ljubio u nosić, što mi je pljuvao u usta, što mi je dozvolio da ga poljubim na blic za Božić, rekao mi je da će mi kupiti auto kad položim - rekao je Uroš.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.

