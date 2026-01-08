Da ga je sramota pazio bi kome pravi dete: Aneli otkrila da je Milica bila sa 30 muškaraca posle Terze, Sofija jedva dočekala da je ponizi! (VIDEO)

AKTUELNO

Haos!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca". Voditelj Milan Milošević pročitao je pitanje koje je bilo za Aneli Ahmić.

- Koliko te je iznervirala Milica jer si ti proglašena za nemajku, a ona za najbolju majku? - glasilo je pitanje.

- Ja sam ovde Sofiju najstrašnije gazila, trpela sam Terzine uvrede kad sam je gazila. Ja sam rekla da se s*rem na ljude koji je podržavaju, samo jer ona ne da da se vidi dete. Ona više nema šta sa Terzom, ona se izj*bala sa 20-30 ljudi u međuvremenu napolju. Ja znam za pet, šest što je tražila s*ks i što je išla kod njih, a ko zna šta ja radila da ne znamo - govorila je Aneli.

- Evo šta je Milica sebi dozvolila da ljudi ovako pričaju o njoj - rekao je Terza.

- Svi znamo šta Milica radi napolju. Ja ću da je gazim... Neka se izj*be sa Anđelom - rekla je Aneli.

- Aneli, ja ne znam što ti pričaš ovako? Grešiš i imala si drugačiji način. To što ćeš da kažeš da je bila sa njim 20 neće ništa da promeni - govorio je Anđelo.

- Ovako je bilo ikad smo bili napolju, Milica je prozivala Sofiju na TikTok-u, a kad joj odgovori meni govori da je branim. Meni sad zameraju da treba da je branim. Ja imam pravo da kažem da ne treba da radi ove stvari i da proziva ljudi jer imam dete sa njom - pričao je Terza.

- Kakve veze dete ima sa njenim postupcima? Terza, lupetaš - umešala se Sofija.

- Možda ga je sramota jer se ona tako ponaša - rekla je Iva.

- Da ga je sramota pazio bi kome pravi dete - dodala je Sofija.

