Teodora i Bebica DETALJNO ANALIZIRALI lik i delo Milene Kačavende: Pala joj je maska, napolju bi je samo OPALILI! (VIDEO)

Smatraju da se svi polako ograđuju i peru od nje.

Teodora Delić i Nenad Macanović Bebica razgovarali su sa robotom Tošom, te su detaljno analizirali lik i delo Milene Kačavende.

- Kačavendi je pala maska u ovoj sezoni. U utorak je pokazala šta radi ona kad se napije - naveo je Bebica.

- Ja sam imala maltene traume od njenog vređanja. Da je ona mene tako komentarisala, bilo bi okej, a ne komentarisala me kao "k*rvetina, odronka", to je autoprojekcija - rekla je Teodora.

- Ono je bilo raspušteno, a ne opušteno - rekao je Bebica.

Oni su potom pričali o lažnim i pravim prijateljstvima, te su istakli da se Maja i Aneli drže zajedno iz straha.

- One se plaše jedna druge. Zato se drže zajedno - rekla je Teodora.

- Ja pretpostavim kako će da se završe neka druženja, mislim da je Janjuš završio druženje sa Kačavendom, on je uvek bio iskren, bio je konkretan i iskreno je govorio, za razliku od Kačavende koja uvija, počela da vrti - rekao je Bebica.

- Ono što Milena priča Aneli, to je isto autoprojekcija, mislim da se svi ograđuju od nje. Napolju bi se opalili, ali ne bi šetali Kalemegdanom i hranili golubove - rekla je Teodora.

- I sa Milanom je bila tako bliska na početku - naveo je Bebica.

- I na kraju ih sve ponapada, kao oni muškarci koji su odbijeni - rekla je ona.

Autor: R.L.