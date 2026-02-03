AKTUELNO

Zadruga

OSTALIMA ĆE PUĆI FILM! Odabrani se dogovorili da DRŽE CELU IGRU ISTINE! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Da li će se držati plana?

Odabrani učesnici dogovorili su se da nikome ne postavljaju pitanja na Igri istine već samo između sebe.

Foto: TV Pink Printscreen

Ostalim učesnicima sigurno neće biti svejedno kad čuju ovo.

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.

