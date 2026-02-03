OSTALIMA ĆE PUĆI FILM! Odabrani se dogovorili da DRŽE CELU IGRU ISTINE! (VIDEO)

Da li će se držati plana?

Odabrani učesnici dogovorili su se da nikome ne postavljaju pitanja na Igri istine već samo između sebe.

Ostalim učesnicima sigurno neće biti svejedno kad čuju ovo.

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.