Ona je dokazala da bi radila nešto sa mojim drugarima! Asmin zamerio Bori što se grlio sa Aneli, LJUBOMORA NA MAKSIMUMU! (VIDEO)

Ipak mu ne izlazi iz glave.

Današnju "Igru istine" započeo je Dača Virijević, koji je želeo da pita Maju Marinković, ali je ipak pitao Milenu Kačavendu.

- Pitanje za Kačavendu, Milena malopre smo pričali, rekla si mi da ti je Sofija nešto rekla, pa da mi kažeš šta ti je rekla jer se Terza u njeno ime ogradio od tebe - pitao je Dača.

- Ja sam došla do pušionice, ona me je pitala da li ne pričamo, ja sam rekao "Da ne pričamo", ona je rekla da njoj ne može Terza to da odredi, ja sam rekla da očigledno može. Čekala je da se Terza ohladi, nije htela za stolom da reaguje, ja mislim da je trebala da reaguje za stolom. Ja sam zbog nje sve žive rešetala za stolom, a Terza se izjasnio da je on tata u tom odnosu, ona sedela i ćutala, ne vidim dalju svrhu. Ja to ne tolerišem. Meni moj partner nije mogao da brani s kim ću da se družim, meni to nije normalno, to je sve - rekla je Milena, a zatim postavila pitanje Asminu:

- Kakav je tvoj odnos sa Majom sad, kakva je situacija, šta kažeš u odnosu tebe, Aneli i Maje, vidim da ima provokacija - rekla je Milena.

- Naš odnos je prirodan otkako je Maja potvrdila da veruje u Anelinu priču, neću da imam komunikaciju s njom, provokacija postoji i sa Aneline i sa Majine strane, ja neću reagovati, ja sam je iskreno branio, ne kajem se, ali je više nikad u životu braniti. Ko god bude sa Aneli malo bliži, od mojih drugara, nakon reči koje je rekla da sam hteo da ubijem moje dete, gledam ga kao neprijatelja - rekao je Asmin.

- Pitanje za Boru, da li se kaješ što si uradio ono juče - pitao je on.

- Da si bio ispred mene ne bih se grlio sa Aneli, žao mi je, krivo mi je, znam da ti meni to ne bi uradio - rekao je Bora.

- Nije Bora kriv, nego je ona dokazala da bi radila nešto sa mojim drugovima - naveo je Durdžić.

Autor: R.L.