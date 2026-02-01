Oštećenje u mozgu: Miki i Janjuš i dalje ne mogu da poveruju za kakav monstruozni čin je Aneli optužila Alibabu! (VIDEO)

Ne dopire im do glave!
Marko Janjušević Janjuš nastavio je da ćaska sa Mikijem Dudićem o cimerima u ''Eliti 9'', kada su jedan drugom priznali da ne mogu da dođu sebi od šoka zbog optužbi koje je Aneli Ahmić iznela na račun Asmina Durdžića.
- Je l' znaš ti kako su teške reči da neko izjavi da je on hteo da ubije nju i dete? Onda nakon svega toga izjavi: ''Ja sam pobednica'' - rekao je Janjuš.
- To je oštećenje u mozgu - rekao je Miki.
- Nemoćni su i znaju da nisu ispravni, pa onda izmišljaju nešto da zgaze ovog suprotnog - rekao je Janjuš.
Autor: N.Panić