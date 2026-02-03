AKTUELNO

Zadruga

Vratiću lažnu lezbejku tamo gde je mesto! Mića RASTAVIO LUKU I ANITU NA PROSTE ČINIOCE, protiv njega NEĆE MOĆI! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Dosta im je ćutao.

Lepi Mića odlučio je na današnjoj "Igri istine" da raskrinka i potpuno uništi Luku Vujovića i Anitu Stanojlović.

Foto: TV Pink Printscreen

- Pre nego što sam ušao u odnos sa Anitom, Mića mi je rekao: "Ona ti je sto puta gora od Aneli", da li je to Anđeli govorio - rekao je Luka.

- Ona se pravi pametna sad... Neću ništa pričati, ona priča sve sama o sebi - rekao je Anđelo.

- Mića će lažnu lezbejku vratiti tamo gde joj je mesto. Ti si Lukina k*es kombinacija i k*es kombinacija njegovog najboljeg prijatelja iz detinjstva. J*bete se sa maskama jer vas je stid jedno drugog - rekao je Mića.

Foto: TV Pink Printscreen

- To je zečica, bato, ovo radi, bato - rekao je Luka.

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

DRUGA RUNDA! Luka overio Anitu još jednom za noć, ona uzdiše li uzdiše! (VIDEO)

Domaći

Žestoko: Aneli i Slađa besne na Munjeza i Terzu, preko ovoga im neće preći (VIDEO)

Domaći

'CRTAĆE NE DOŽIVLJAVAM OZBILJNO OD DEVETE GODINE!' Nakon što je Janjuš uputio direktnu poruku Asminu da neće moći da PRIĐE Aneli, oglasio se Durdžić i

Domaći

Ironijom uništio Aneli Ahmić: Luka ubacio u šestu, pa rastavio bivšu na proste činioce, ne poznaje ZLONAMERNIJU osobu od nje! (VIDEO)

Zadruga

Ne zanima te da platiš krštenje, a se*s te zanima: Stanić rastavio Terzu na proste činioce, spremio adekvatan poklon za njega i Sofiju (VIDEO)

Zadruga

Da nisu pobedili raskinuli bi posle 20 minuta: Dača unakazio Anitu i Luku, pa pružio podršku Anđelu i Aneli! (VIDEO)