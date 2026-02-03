Vratiću lažnu lezbejku tamo gde je mesto! Mića RASTAVIO LUKU I ANITU NA PROSTE ČINIOCE, protiv njega NEĆE MOĆI! (VIDEO)

Dosta im je ćutao.
Lepi Mića odlučio je na današnjoj "Igri istine" da raskrinka i potpuno uništi Luku Vujovića i Anitu Stanojlović.
- Pre nego što sam ušao u odnos sa Anitom, Mića mi je rekao: "Ona ti je sto puta gora od Aneli", da li je to Anđeli govorio - rekao je Luka.
- Ona se pravi pametna sad... Neću ništa pričati, ona priča sve sama o sebi - rekao je Anđelo.
- Mića će lažnu lezbejku vratiti tamo gde joj je mesto. Ti si Lukina k*es kombinacija i k*es kombinacija njegovog najboljeg prijatelja iz detinjstva. J*bete se sa maskama jer vas je stid jedno drugog - rekao je Mića.
- To je zečica, bato, ovo radi, bato - rekao je Luka.
Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.
Autor: R.L.