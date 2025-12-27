Ne zanima te da platiš krštenje, a se*s te zanima: Stanić rastavio Terzu na proste činioce, spremio adekvatan poklon za njega i Sofiju (VIDEO)

Au!

U toku je emisija ''Pitanja novinara", a Darko Tanasijević podigao je Nenada Macanovića Bebicu, kako bi prokomentarisao odnos Sofije i Terze.

- Maju razumem u potpunosti, nije lako živeti sa fanovima - rekao je Bebica.

- Teodora, šta se dešava? - pitao je Darko.

- Došlo je vreme da im ja budem problem u vezi. Mene ovo ne zanima, a plaše se mojih zavodničkih poglda. Neka ne brinu ja sam sad zauzeta - rekla je Teodora.

- Ona nađe momka i odvede ga u izolaciju - rekao je Terza.

- Teki, ti to najbolje znaš. Od kad smo krenuli ispočetka, od tog trenutka je to tako - rekla je Teodora.

- Ja sam ih komentarisao cele prošle sezone i oni su po meni blam. Pokušavau da ponovo preko Milice dobiju pažnju, jer pbez nje ih nema nigde. Terza je pokazivao i prošle sezone da ga Milica ne zanima i da ga beba ne zanima. Ona me je zvala i plakala, nije joj bilo jasno kako može da bude tako bezosećajan. Ne zanima te da platiš krštenje, a se*s te zanima. Unapredili su odnos, više ne koriste vlažne nego peškire...Milica je bolna tema Sofiji, niti ti imaš neke emocije prema Sofiji, samo zbog Barbare i ne dozvoljava ti sa razlogom da vidiš ćerku. Videćemo uskoro prs*anje, pozdrave Medi ili nekog trećeg je*ača, možda pozdravi Pavla s kojim se vozila po Beogradu. Ja sam sve o njima rekao, nebitni, nelažni, ja ću im donirati peškir - rekao je Stanić.

Autor: A.Anđić