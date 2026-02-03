SKAKAO BI OD SREĆE, JA SAM S*KS MAŠINA! Uroš nastavio da osvaja Boru, Santana mu poručio: Iseliću te iz Beograda! (VIDEO)

Ne prestaju.
Nakon "Igre istine" Bora Santana rešio je da zauvek stavi tačku na odnos sa Urošem Stanićem, ali mu to nije pošlo za rukom.
Kad se vratio u dnevnu sobu Jovana Mitić mu je sasula sve u lice.
- Ti si se ljubio sa njim žvalavio si se s njim u pušioni, pljuvao mu u usta, bilo za Novu godinu, videli svi - rekla je Jovana advokatica.
- Mi se ne družimo više - rekao je Bora Urošu.
- Moramo da se družimo. Ona nijednu devojku nećeš imati - rekao je Uroš.
- Iseliću te iz Beograda - rekao je Bora.
- Nećeš biti ničiji, samo moj - rekao je Stanić.
- Ja kad bih bio s tobom isekao bih sebi k*rac - naveo je Santana.
- Ti bi skakao od sreće, to je užitak za tebe, znaš kakva sam ja s*ks mašina - rekao je Uroš.
Autor: R.L.