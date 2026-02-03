AKTUELNO

Zadruga

SKAKAO BI OD SREĆE, JA SAM S*KS MAŠINA! Uroš nastavio da osvaja Boru, Santana mu poručio: Iseliću te iz Beograda! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ne prestaju.

Nakon "Igre istine" Bora Santana rešio je da zauvek stavi tačku na odnos sa Urošem Stanićem, ali mu to nije pošlo za rukom.

Kad se vratio u dnevnu sobu Jovana Mitić mu je sasula sve u lice.

- Ti si se ljubio sa njim žvalavio si se s njim u pušioni, pljuvao mu u usta, bilo za Novu godinu, videli svi - rekla je Jovana advokatica.

- Mi se ne družimo više - rekao je Bora Urošu.

- Moramo da se družimo. Ona nijednu devojku nećeš imati - rekao je Uroš.

- Iseliću te iz Beograda - rekao je Bora.

- Nećeš biti ničiji, samo moj - rekao je Stanić.

- Ja kad bih bio s tobom isekao bih sebi k*rac - naveo je Santana.

- Ti bi skakao od sreće, to je užitak za tebe, znaš kakva sam ja s*ks mašina - rekao je Uroš.

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.

