Branio te je za stolom, a prišao mi je i van njega! Miki otkrio da je primetio LJUBAVNE VARNICE između Milene i Anđela, Kačavenda OSTALA U ŠOKU! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Tvrdi da je sve radila smisleno.

Milena Kačavenda i Miki Dudić su ove večeri u izolaciji pričali o Anđelu Rankoviću i odnosu koji su on i Milena imali.

- On mi kaže: "Sa Anđelom si bila bliska, kao da ste bili u vezi", je l' si ti video da smo mi imali odnos kao da smo u vezi - pitala je Milena.

Foto: TV Pink Printscreen

- Milena, ja ti kažem, ti si imala taj odnos sa njim isto kao sa Janjušem, to se tako videlo. Prišao sam ti i rekao, imali ste toliku povezanost. Kad sam ja tebe nešto loše komentarisao, on je meni prilazio i van stola da mi kaže da nije u redu to i za stolom te je branio, ali sve nekako kulturno - rekao je Miki.

- Ko kaže da je to bila veza - pitala je Kačavenda.

- Klopali ste zajedno, imali ste neke pošalice - naveo je Dudić.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja sam ga puštala da vidim dokle će da ide - rekla je Milena.

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.

