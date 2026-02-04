Upropastila si mi veče, sramoto jedna: Luki pukao film zbog Anitine lažne drame, ona na ivici novog nervnog sloma! (VIDEO)

Žestoko!

Anita Stanojlović i Luka Vujović ponovo su nastavili svoju svađu oko Maje Marinković koju su otpočeli danas u toku dana, a čini se da je Luka dodatno uspeo da razbesni Anitu svojim odgovorima.

- Trebaš da kažeš: ''Ja sam preterala, reagovala sam kako nije trebalo i to je to'' - rekao je Luka, ali ga je Anita prekidala:

- Ne, ne, ne - rekla je ona.

- Ja nisam flertovao i ništa loše nisam uradio. Treba da te bude sramota jer ja tebi ne radim ništa iza leđa. Upropasti mi veče - rekao je Luka.

- Ti si meni upropastio veče - rekla je Anita.

- Nemoj više da mi se obraćaš - rekao je Luka.

- Ko si ti da meni zabranjuješ bilo šta? - upitala je Anita.

- Ko si ti da meni zabranjuješ bilo šta? - upitao je Luka.

- Ko si ti da mene praviš budalom? Zašto Maja Marinković tebe ne bi komentarisala loše, zbog čega? Kad znam šta misliš, ti se smeješ - rekla je Anita.

- Koliko si smešna postala. Praviš svađe i haos bez potrebe - rekao je Luka.

- Ti blamiraš mene, bitno ti je da li si žrtva ili ne. Ja sam postala sprdnja šta ja dopuštam - rekla je Anita.

- Šta ti dopuštaš? Hoćeš da kažeš da ti radim nešto iza leđa? - upitao je Luka.

- Šta je bilo u tvojoj glavi kad si rekao Maji: ''Nećeš ti mene komentarisati loše'' - rekla je Anita.

- Zato što znam da neće da me komentariše negativno. Sad tek znam šta radite ti i Mina - rekao je Luka.

- Sad ću da ti j*bem mater. Šta radim sa Minom? - upitala je Anita.

- Provocirate jedna drugu - rekao je Luka.

- Da li ja diram Minu prva? - upitala je Anita.

- Ne diraš je - rekao je Luka.

- Bolje priznaj, znam te i znam šta ti je bilo u glavi kad si se obratio Maji - rekla je Anita.

- Rekao sam onako bezveze - rekao je Luka.

- Ti mene praviš ludačom? - upitala je Anita.

- Okej evo folirant sam i to je to. Ti majke mi, nisi normalna - rekao je Luka.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: N.Panić