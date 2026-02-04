Moram da se iskuliram... Murat preuzeo stvar u svoje ruke i krenuo da poljubi Anastasiju, pa popio korpu! (VIDEO)

Neočekivano!

Murat Aslyguzin došao je do Anastasije Brčić i pokušao da je poljubi, ali njoj se ta ideja nije svidela i zamolila ga je da se iskulira par dana.

- Polako Murate, neprijatno mi je zbog ljudi - rekla je Anastasija.

- Ni meni nije prijatno - rekao je Murat.

- Meni nije prijatno uopšte - rekla je Anastasija.

- Dođi - rekao je Murat.

- Iskuliraj se - rekla je Anastasija.

- Ne mogu. Nisam očekivao da će biti ovako s tobom - rekao je Murat.

- Treba mi malo vremena da se iskuliram sama sa sobom - rekla je Anastasija.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić