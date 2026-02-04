AKTUELNO

Moram da se iskuliram... Murat preuzeo stvar u svoje ruke i krenuo da poljubi Anastasiju, pa popio korpu! (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

Neočekivano!

Murat Aslyguzin došao je do Anastasije Brčić i pokušao da je poljubi, ali njoj se ta ideja nije svidela i zamolila ga je da se iskulira par dana.

- Polako Murate, neprijatno mi je zbog ljudi - rekla je Anastasija.

Dve muve jednim udarcem: Alibaba uveren da su Maja i Aneli odlepile zbog Jovane i njega! (VIDEO)

- Ni meni nije prijatno - rekao je Murat.

Foto: TV Pink Printscreen

- Meni nije prijatno uopšte - rekla je Anastasija.

- Dođi - rekao je Murat.

Vratio joj osmeh na lice: Anita zaboravila na sve probleme sa Lukom čim je čula Reljin glas! (VIDEO)

- Iskuliraj se - rekla je Anastasija.

- Ne mogu. Nisam očekivao da će biti ovako s tobom - rekao je Murat.

Foto: TV Pink Printscreen

- Treba mi malo vremena da se iskuliram sama sa sobom - rekla je Anastasija.

Brani je kao sestru rođenu: Dača razvezao jezik i počeo da urniše Aneli, Maja neće ni da čuje! (VIDEO)

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

